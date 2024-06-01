Зеленський відзвітував про першу в історії України зустріч з президентом Тимор-Лешті. Деталі
У суботу, 1 червня, президент Володимир Зеленський провів історичну зустріч з президентом Демократичної Республіки Тимор-Лешті Жозе Мануелем Рамушем-Ортою
Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.
Зустріч Зеленського та Жозе Мануеля Рамуш-Орти - перша в історії двосторонніх відносин України та Демократичної Республіки Тимор-Лешті.
"Дякую за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії. Участь країн Південно-Східної Азії в інавгураційному Глобальному саміті миру є важливою. Дякую Жозе Мануелю Рамушу-Орті за підтвердження участі в Саміті. Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну", - йдеться у повідомленні.
За словами президента України, разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру.
- Тимор-Лешті розташована на острові Тимор - на межі великого регіону Океанії, поблизу Австралії.
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