Зеленський відзвітував про першу в історії України зустріч з президентом Тимор-Лешті. Деталі

Про це Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Зустріч Зеленського та Жозе Мануеля Рамуш-Орти - перша в історії двосторонніх відносин України та Демократичної Республіки Тимор-Лешті.

"Дякую за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України та важливих резолюцій ООН щодо засудження агресії Росії. Участь країн Південно-Східної Азії в інавгураційному Глобальному саміті миру є важливою. Дякую Жозе Мануелю Рамушу-Орті за підтвердження участі в Саміті. Для нас дуже важливо почати процес встановлення справедливого миру. Росія не хоче зупинити війну", - йдеться у повідомленні.

За словами президента України, разом з усім світом ми маємо робити кроки для наближення миру.