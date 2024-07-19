Зеленський заявив про можливе дипломатичне врегулювання війни
Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни
Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.
"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - сказав президент.
Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.
"Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання", - уточнив лідер України.
- 3 липня у виданні Politico писали, що кандидат у президенти США Дональд Трамп має план щодо НАТО, який, зокрема, передбачає "дворівневу систему" Альянсу, зобовʼязання не розширяти його на Схід, а також переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо українських територій.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.29 Купівля 41.29Продаж 41.83
- EUR Купівля 45.1Продаж 45.84
- Актуальне
- Важливе