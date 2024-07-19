Зеленський заявив про можливе дипломатичне врегулювання війни

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - сказав президент.

Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

"Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання", - уточнив лідер України.