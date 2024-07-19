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Війна з Росією: хроніка
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Зеленський заявив про можливе дипломатичне врегулювання війни

19 липня, 2024 п'ятниця
06:51
Війна з Росією Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що весь світ повинен буде чинити тиск на Росію, щоб переконати її сісти за стіл і розглянути можливість припинення війни

Зміст

Про це він заявив в інтерв'ю ВВС.

"Це не означає, що всі території відвойовуються силою. Я думаю, що сила дипломатії може допомогти", - сказав президент.

Зеленський додав, що слабша Росія на полі бою поставить Україну на сильнішу позицію за столом переговорів.

"Тиснучи на Росію, я думаю, що можна домовитися про дипломатичне врегулювання", - уточнив лідер України.

  • 3 липня у виданні Politico писали, що кандидат у президенти США Дональд Трамп має план щодо НАТО, який, зокрема, передбачає "дворівневу систему" Альянсу, зобовʼязання не розширяти його на Схід, а також переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо українських територій.

Теги:
Світ
Україна
Росія
Володимир Зеленський
переговори з РФ
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