Трамп може пообіцяти Путіну збереження за РФ окупованих територій України та гарантувати нерозширення НАТО на Схід, - Politico

Про це пише Politico з посиланням на колишніх офіційних осіб та експертів, деякі з яких побажали залишитись анонімними.

Зокрема в разі перемоги на президентських виборах США Трамп розглядає підписання з Путіним угоди, відповідно до якої обговорюватиметься, скільки тимчасово окупованих територій України РФ може за собою зберегти.

Також у межах плану щодо України Трамп, імовірно, розмірковує над угодою, яка не розширятиме НАТО на схід - таким чином членами Альянсу не зможуть стати Україна та Грузія.

"Такий план зруйнував би туманну обіцянку НАТО щодо майбутнього членства України — політику, яку Байден продовжував, хоча й не вказував на часові рамки", - додає Politico.

Стосовно Північноатлантичного альянсу кандидат на посаду глави Білого дому планує запровадити "дворівневу систему НАТО". Відповідно до неї, держави-члени, які не сплачують на оборону 2% ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантії безпеки Сполучених Штатів".

"Це можна розглядати як порушення статті 5 договору, яка зобов’язує кожного члена вживати "таких дій, які він вважає необхідними", щоб допомогти будь-кому, хто зазнав нападу. Але члени зовнішньополітичного мозкового тресту Трампа відзначили, що формулювання статті 5 є гнучким і не вимагає від жодного члена відповісти військовою силою", - йдеться в матеріалі.

Водночас за словами співрозмовників видання, Штати збережуть "ядерну парасольку" над НАТО в разі другого президентства Трампа. Також вони збережуть авіацію, бази й військово-морські сили в Німеччині, Англії та Туреччині. Зазначено, що основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення й артилерії має перейти з рук США до ЄС.

За словами Колдуелл, який нещодавно обіймав посаду старшого радника, це - "значне та суттєве зменшення ролі безпеки Америки — відступ від того, щоб бути основним постачальником бойової сили в Європі, кимось, хто надає підтримку лише під час кризи".

Джерела Politico додають, що в обмін на продовження участі США Трамп не тільки очікує, що держави Європи різко збільшать свої витрати на Північноатлантичний альянс, а й "зроблять те, що один експерт з питань оборони, знайомий з мисленням у колі консультантів Трампа з національної безпеки, Ден Колдуелл описує це як "радикальну переорієнтацію" НАТО".

Викиди Трампа про Україну

21 лютого експрезидент США Дональд Трамп також обіцяв, що у разі повернення на посаду, він зупинив би війну Росії проти України за добу. У березні він заявив, що його повернення до Білого дому допоможе зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової.

11 травня колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Він закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році. Однак координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.

Також губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну.

30 червня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну. Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів йому та зазначив, що Україна не відмовлятиметься від територій, це питання самоповаги.

Трамп також заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.