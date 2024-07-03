Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Трамп може пообіцяти Путіну збереження за РФ окупованих територій України та гарантувати нерозширення НАТО на Схід, - Politico

Трамп може пообіцяти Путіну збереження за РФ окупованих територій України та гарантувати нерозширення НАТО на Схід, - Politico

3 липня, 2024 середа
00:24
Світ Дональд Трамп

Кандидат у президенти США Дональд Трамп має план щодо НАТО, який зокрема передбачає "дворівневу систему" Альянсу, зобовʼязання не розширяти його на Схід, а також переговори з російським диктатором Володимиром Путіним щодо українських територій

Зміст

Про це пише Politico з посиланням на колишніх офіційних осіб та експертів, деякі з яких побажали залишитись анонімними.

Зокрема в разі перемоги на президентських виборах США Трамп розглядає підписання з Путіним угоди, відповідно до якої обговорюватиметься, скільки тимчасово окупованих територій України РФ може за собою зберегти.

Також у межах плану щодо України Трамп, імовірно, розмірковує над угодою, яка не розширятиме НАТО на схід - таким чином членами Альянсу не зможуть стати Україна та Грузія.

"Такий план зруйнував би туманну обіцянку НАТО щодо майбутнього членства України — політику, яку Байден продовжував, хоча й не вказував на часові рамки", - додає Politico.

Стосовно Північноатлантичного альянсу кандидат на посаду глави Білого дому планує запровадити "дворівневу систему НАТО". Відповідно до неї, держави-члени, які не сплачують на оборону 2% ВВП, "не будуть користуватися оборонною щедрістю і гарантії безпеки Сполучених Штатів".

"Це можна розглядати як порушення статті 5 договору, яка зобов’язує кожного члена вживати "таких дій, які він вважає необхідними", щоб допомогти будь-кому, хто зазнав нападу. Але члени зовнішньополітичного мозкового тресту Трампа відзначили, що формулювання статті 5 є гнучким і не вимагає від жодного члена відповісти військовою силою", - йдеться в матеріалі.

Водночас за словами співрозмовників видання, Штати збережуть "ядерну парасольку" над НАТО в разі другого президентства Трампа. Також вони збережуть авіацію, бази й військово-морські сили в Німеччині, Англії та Туреччині. Зазначено, що основна частина піхоти, бронетехніки, матеріально-технічного забезпечення й артилерії має перейти з рук США до ЄС.

За словами Колдуелл, який нещодавно обіймав посаду старшого радника, це - "значне та суттєве зменшення ролі безпеки Америки — відступ від того, щоб бути основним постачальником бойової сили в Європі, кимось, хто надає підтримку лише під час кризи".

Джерела Politico додають, що в обмін на продовження участі США Трамп не тільки очікує, що держави Європи різко збільшать свої витрати на Північноатлантичний альянс, а й "зроблять те, що один експерт з питань оборони, знайомий з мисленням у колі консультантів Трампа з національної безпеки, Ден Колдуелл описує це як "радикальну переорієнтацію" НАТО".

Викиди Трампа про Україну

21 лютого експрезидент США Дональд Трамп також обіцяв, що у разі повернення на посаду, він зупинив би війну Росії проти України за добу. У березні він заявив, що його повернення до Білого дому допоможе зупинити війну РФ проти України та не допустити Третьої світової.

11 травня колишній президент США Дональд Трамп назвав напад на Україну помилкою Путіна, але відмовився називати його воєнним злочинцем, заявивши, що це може зашкодити переговорам з Росією.

Він закликав зменшити постачання зброї Україні. При цьому він завив, що зможе завершити війну РФ проти України, якщо стане президентом США у 2024 році. Однак координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що коментарі експрезидента США Дональда Трампа щодо доцільності підтримки України жодним чином не вплинули на політику США та країн-партнерів.  

Також губернатор Флориди Рон Десантіс, який вважається головним конкурентом-республіканцем експрезидента Дональда Трампа на виборах у США, заявив, що у разі своєї перемоги не хотів би бачити американські війська втягненими у російсько-українську війну. 

30 червня колишній президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має поступитися Росії частиною своїх тимчасово окупованих територій, а собі лишити те, що "заробили", аби припинити війну. Натомість радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк відповів йому та зазначив, що Україна не відмовлятиметься від територій, це питання самоповаги.

Трамп також заявив, що міг би змусити президента України Володимира Зеленського укласти мирну угоду з президентом РФ Володимиром Путіним протягом 24 годин після повернення до Білого дому.

Теги:
Володимир Путін
Війна з Росією
Дональд Трамп
НАТО
США
Світ про Україну
Читайте також:
доллар, валюта
1 липня, 2024 понедiлок
Економіст Несходовський спрогнозував, який курс долара буде до кінця літа та восени
2 липня, 2024 вiвторок
Двоє військових і спільниця: в Одесі затримали агентів ФСБ, які виявляли ППО та шпигували в порту
спека
1 липня, 2024 понедiлок
Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 2 липня буде найспекотніше, а де дощитиме
Київ
+23°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.5
    Купівля 40.5
    Продаж 40.98
  • EUR
    Купівля 43.44
    Продаж 44.15
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
3 липня
00:41
Дональд Трамп
Суд у США відклав вирок Трампу у справі про підкуп порнозірки
00:35
збірна Німеччини, Євро-2024
Визначилися усі чвертьфінальні пари Євро-2024
00:31
Джо Байден
Перший конгресмен-демократ публічно закликав Байдена зняти свою кандидатуру з президентських виборів
00:19
Путін і Сі Цзіньпін
Сі Цзіньпін приїхав на саміт ШОС в Астані, де зустрінеться з Путіним
00:13
Оновлено
Георгій Судаков, Україна - Бельгія, Євро-2024
Євро-2024: розклад і результати усіх матчів чемпіонату Європи з футболу
2024, вiвторок
2 липня
23:59
На фронті за добу відбулось 136 бойових зіткнень. Росія наростила зусилля на Покровському напрямку
23:53
Меріх Демірал та Крістоф Баумгартнер (ліворуч), Австрія - Туреччина, Євро-2024
Туреччина переграла Австрію та стала останнім чвертьфіналістом Євро-2024
23:35
Олександр Сирський
Сирський поговорив з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США
23:09
Дарина Снігур
Українка Снігур здобула перемогу в дебютному матчі на Вімблдоні
23:00
Пожежа у ЖК "Республіка", Київ
У Києві сталася пожежа у житловому комплексі "Республіка"
22:37
Сергій Ребров, збірна України, Євро-2024
Орбан під час зустрічі із Зеленським поспілкувався з Ребровим та прокоментував виступ України на Євро-2024
22:20
Хуліан Альварес (праворуч), Аргентина - Хорватія
За Аргентину на Олімпіаді-2024 зіграють три чемпіони світу з футболу
21:49
застосунок Дія
У "Дії" українці згенерували понад 200 тис. посвідчень ветерана
21:47
Ексклюзив
відключення електроенергії
Центр досліджень енергетики порадив, як у багатоквартирних будинках підготуватися до зими в умовах відключень електроенергії
21:27
Путін, Сальдо, Пушилін, Пасічник, Балицький
"Злочинний київський режим - це ідейні спадкоємці нацистів і фашистів": антиукраїнські наративи у росмедіа за 2 липня
21:22
Петер Сіярто
Сіярто провів телефонну розмову з Лавровим, поки Орбан був у Києві
21:14
Токмак
Змушували будувати фортифікації для армії РФ: повідомлено про підозру 4 колаборантам з окупаційної поліції Токмака
21:01
Литва прапор
Литва надіслала ноту протесту Росії через порушення повітряного простору
20:53
Коді Гакпо (праворуч), Румунія - Нідерланди, Євро-2024
Нідерланди розтрощили Румунію та вийшли до чвертьфіналу Євро-2024
20:42
Оновлено
Вовчанськ, Харківщина, евакуація
"Забороняємо проїзд назад": Синєгубов розповів про евакуацію із Харківщини
20:35
Ексклюзив
приватизація
Голова Фонду держмайна повідомив, які об'єкти підготували для "великої приватизації"
20:34
Володимир Зеленський
Зеленський доручив Федорову проаналізувати ситуацію зі зв'язком під час вимкнень електрики
20:25
Абітурієнти з ТОТ у 2024 році проходитимуть співбесіди з трьох предметів для вступу до вишу
20:05
OPINION
Ігор Гулик
Трикутний мир. При чім тут Орбан?
20:01
Ексклюзив
Україна ЄС
Вступ до ЄС: євродепутатка розповіла, коли може розпочатись скринінг законодавства України на сумісність з європейським
19:57
Ексклюзив
демобілізація прикордонників
У Раді резервістів Сухопутних військ ЗСУ розповіли, коли почнеться базова загальна підготовка усіх чоловіків від 18 років
19:52
Оновлено
Київ
Киян попередили про високу концентрацію в повітрі небезпечних речовин 2 липня
19:47
Роман Яремчук (праворуч), Україна - Бельгія, Євро-2024
Форвард збірної України Яремчук відмовився від трансферу в Туреччину
19:33
Ексклюзив
ЗСУ
За тиждень 92-га штурмова з важкими боями забрала у ворога низку позицій на Харківському напрямку, - командир батальйону "Ахіллес" Федоренко
19:28
Оновлено
Віктор Орбан і Володимир Зеленський
Орбан у Києві запропонував Зеленському подумати про припинення вогню. Реакція ОП
19:07
"Лінія активного фронту збільшилася": Сирський про ситуацію на східному фронті
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 860-го дня війни: українські літаки успішно атакували склад боєприпасів у Криму, а в російському Курську горіла військова база
18:59
Ексклюзив
БЕБ, Бюро економічної безпеки
"Депутати врахували тільки частину пропозицій бізнесу": адвокатка про закон щодо перезавантаження БЕБ
18:59
Артем Довбик, Ла Ліга, Жирона
"Мілан" провів нові контакти щодо трансферу Довбика
18:55
Кукурудза
Уперше за 15 років Аргентина постачатиме кукурудзу Китаю
18:54
відключення електроенергії
"Влада залякує українців, аби примусити до капітуляції": Міненерго попередило про ворожі ІПСО
18:47
Ілюстративне фото
Укрзалізниця додала потяги в напрямках з Одеси та Харкова до Києва
18:42
Оновлено
Окупанти вдарили по Нікополю 2 липня
Росіяни обстріляли Нікополь артилерією та дронами: загинули 2 людини, серед поранених - діти
18:28
обстріл Харків
РФ обстріляла Харків: серед поранених – двоє дітей
18:25
Ексклюзив
Україна ЄС
Євродепутатка Хюбнер вважає, що в Єврораді необхідно зібрати групу друзів України, яка б мала домінуючу роль
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV