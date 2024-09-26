Згурець припустив, які ракети для F-16 увійшли до нового пакету допомоги Україні
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець припустив, які ракети для оснащення винищувачів F-16 увійшли до нового пакету допомоги Україні
Про це він розповів у етері Еспресо.
"Пакет дійсно цікавий - звична лінійка боєприпасів для артилерії, засоби ППО, також у ньому є згадка про ракети повітря-земля для оснащення літаків F-16. Але тут є два нюанси, є ракети AGM-154 і ракета AGM-158. Коли ми говоримо про AGM-158 - крилату ракету з дальністю до 300 кілометрів, ми її очікуємо, це найкрутіша річ, яка нам потрібна для оснащення літаків F-16. Але є версія AGM-154 - це не ракета, хоча, AGM означає ракету, а плануюча бомба. І от дальність цієї бомби становить, умовно кажучи, 130 кілометрів, якщо її скидають з висоти в межах 12 тисяч метрів", - розповів він.
Сергій Згурець зазначив, що в разі, якщо до пакету допомогу увійшли саме плануючі бомби, це "обмежує потенціал використання цієї зброї".
"Тобто фактично зараз ми не знаємо, що саме входить в цей пакет, якщо йдеться не про крилаті ракети, а про ці плануючі бомби. Це трошки обмежує потенціал використання цієї зброї, тому що з 12-ти кілометрів ми запускати не будемо, бо ризиковано. Як тільки ми спускаємося на висоту значно меншу, то дальність цієї бомби зменшується до 30 кілометрів. Так що почекаємо, який буде цей зразок", - додав директор Defense Express.
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