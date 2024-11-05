Згурець розповів, які дії Сил оборони зможуть ускладнити просування ворога в районі Курахового

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Оточення, яке на мапі виглядає як теоретичне, на південь від Курахового прикривають три наші потужні бригади - 46-та, 33-тя та 79-та, які зараз доволі ефективно стримують противника. Трохи нижче, на ділянці від Ясної Поляни й далі на схід, розташовані 28-ма гірська-штурмова бригада і дві бригади тероборони. Їхня оборона дещо менш ефективна, ніж у наших аеромобільних десантних бригад, що стоять вище. Це означає, що ефективність взаємодії бригад, наявність артилерійських засобів і резервів на цих ділянках може суттєво ускладнити просування ворога", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, динаміка, пов'язана з населеним пунктом Успенівка, є доволі тривожною.

"Якщо противник просуватиметься, з українського боку буде сплановано відхід, щоб не дати йому можливості замкнути умовне оточення в районі Константинополя. Усе видно на мапі, але жоден аналітик не може точно передбачити розвиток подій, оскільки іноді все залежить від одного солдата, який утримує певну ділянку", - додав Згурець.