Журналісти "Радіо Свобода" потрапили під російський обстріл на Бахмутському напрямку: є поранені
Знімальна група "Радіо Свобода" 10 жовтня потрапила під обстріл РФ на Бахмутському напрямку. Поранено одного з журналістів і військових, із якими він спілкувався
Про це повідомляє "Радіо Свобода".
Згідно з повідомленням, знімальна група у складі кореспондента Романа Пагулича й оператора Павла Холодова фільмувала роботу операторів FPV-дронів, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.
Перший снаряд впав поруч із воєнним кореспондентом Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався. Журналіст дістав контузію, а двоє військовослужбовців – легкі поранення. Оператора Павла Холодова уламки не зачепили.
Усіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу. Наразі загрози життю поранених бійців і медійників немає.
Як розказав Роман Пагулич, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один з уламків снаряда.
- Минулого тижня росіяни атакували FPV-дронами "Білих янголів", які евакуювали цивільних із Сумщини.
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