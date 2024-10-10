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Журналісти "Радіо Свобода" потрапили під російський обстріл на Бахмутському напрямку: є поранені

Юлія Юліна
10 жовтня, 2024 четвер
19:26
Війна з Росією журналіст

Знімальна група "Радіо Свобода" 10 жовтня потрапила під обстріл РФ на Бахмутському напрямку. Поранено одного з журналістів і військових, із якими він спілкувався

Зміст

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

Згідно з повідомленням, знімальна група у складі кореспондента Романа Пагулича й оператора Павла Холодова фільмувала роботу операторів FPV-дронів, коли російські військові вдарили ствольною артилерією по позиціях українських бійців.

Перший снаряд впав поруч із воєнним кореспондентом Романом Пагуличем і бійцями, з якими він спілкувався. Журналіст дістав контузію, а двоє військовослужбовців – легкі поранення. Оператора Павла Холодова уламки не зачепили.

Усіх постраждалих доставили в стабілізаційний пункт, де їм надали першу допомогу. Наразі загрози життю поранених бійців і медійників немає.

Як розказав Роман Пагулич, балістичний захист шийної зони на його бронежилеті зупинив один з уламків снаряда.

Теги:
Новини
Україна
журналісти
окупанти
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