Злочинні схеми: в АТЕШ розповіли, як РФ забирає в українців нерухомість на окупованих територіях

Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".

За їхніми словами, ряд адміністрацій окупантів розсилають людям повідомлення про нібито безгосподарні об'єкти нерухомості.

У разі неявки власника з оригіналами документів у десятиденний строк, вказана нерухомість буде ставитися на облік, як така, що не має власника, з відповідними наслідками, зазначають партизани.

"Злочинна, злодійська система рашистів, що прогнила до коріння, вміє лише вбивати, грабувати і ґвалтувати тих, хто слабший. Репресії тільки посилюватимуться і якщо хтось ще думає, що його пронесе і беззаконня його ніколи не торкнеться, то він дуже помиляється", - наголосили в "Атеш".