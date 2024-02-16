Злочинні схеми: в АТЕШ розповіли, як РФ забирає в українців нерухомість на окупованих територіях
Російські окупанти відбирають нерухомість у людей на окупованих територіях всіма можливими способами
Про це повідомляє військовий рух українців та кримських татар "Атеш".
За їхніми словами, ряд адміністрацій окупантів розсилають людям повідомлення про нібито безгосподарні об'єкти нерухомості.
У разі неявки власника з оригіналами документів у десятиденний строк, вказана нерухомість буде ставитися на облік, як така, що не має власника, з відповідними наслідками, зазначають партизани.
"Злочинна, злодійська система рашистів, що прогнила до коріння, вміє лише вбивати, грабувати і ґвалтувати тих, хто слабший. Репресії тільки посилюватимуться і якщо хтось ще думає, що його пронесе і беззаконня його ніколи не торкнеться, то він дуже помиляється", - наголосили в "Атеш".
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