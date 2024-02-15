"Такі будинки зводять на рік-два": радник мера Маріуполя Андрющенко про компенсаційне житло від росіян

Про це він розповів в етері ранкового Еспресо.

"Якість будівництва, ми постійно це кажемо, наднизька. Це 80% будинків, які побудовані як компенсаційне житло, мова йде саме про ці будинки, не іпотечні. В Україні нема такого рівня, ми спілкувалися зі спеціалістами нашими з погляду відбудови Маріуполя після деокупації, казали, що такі будинки будують зазвичай на рік, на два для того, щоб люди, якщо міста зазнали якісь масові руйнування, можна було швидко розв'язати питання щодо розміщення, а потім вони мають перебиратися, але точно не використовуються для довготривалого життя. Тут мова йде, що людям це видали, умовно кажучи, назавжди", - пояснює Андрющенко.

За його словами, в тимчасово окупованому місті Маріуполь не діють закони Російської Федерації повною мірою, а використовують псевдозаконодавство "ДНР", адже для такого зведення тоді не треба дотримуватись будівельних норм.

"Там є будинок, куди мають завозити вчителів, зокрема з Росії, там побудовано воно взагалі на плавуні, біля річки, там не можна будувати за будь-яких норм, вони рік не могли заселити, бо воно тріщинами іде. Тобто якість будівництва, якість того, що роблять росіяни воно низьке. Це пов'язано із купою речей. Немає сенсу розселяти людей, їм взагалі однаково, що там всередині головне, щоб був фасад. І додається ця жага росіян вкрасти все, що можна вкрасти, зокрема і власні бюджетні гроші", - підсумував радник міського голови Маріуполя.