Зміна балансу безпеки у Чорному морі: у держдепі відзначили удари України по флоту РФ

Про це передає "Голос Америки".

За словами представника зовнішньополітичного відомства Штатів, той "факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно", демонструє фундаментальну зміну стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні.

Американський чиновник додав, що РФ втратила вже 20% кораблів свого Чорноморського флоту.

Коментуючи ліквідацію українськими захисниками російського ВДК "Цезар Куніков" завдяки застосуванню морських дронів, у держдепі зазначили, що "ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою".

Також він додав, що це було досягнуто "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, звичайно, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу асиметричного шляху, щоб змінити баланс безпеки в Чорному морі".

Чиновник зауважив, що відповідна зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку Штатів, що полягає в тому, щоб сприяти розвитку української економіки та сприяти тому, щоб Україна самостійно підтримувала свої військові зусилля.

"І вони не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою", - підсумував представник держдепу.