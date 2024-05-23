"Знаємо, як відповідати": Зеленському на Ставці доповіли про ситуацію на Харківському напрямку та Донбасі

Про це Зеленський повідомив у telegram.

Вказано, що Зеленський заслухав доповідь Головкома ЗСУ Олександра Сирського, який раніше був на Харківщині та керував обороною регіону. Сирський розповів про ситуацію на Харківському напрямку та на Донбасі.

"Намір окупантів зрозумілий: відтягнути наші сили на північ, щоб просунутися на сході. Знаємо, як відповідати", - наголосив Зеленський.

Також щодо забезпечення військових усім необхідним доповідав міністр оборони Рустем Умєров. Він відзвітував про графіки надходження зброї з уже оголошених та очікуваних пакетів допомоги від партнерів України. У онлайн-режимі доповідав голова ДПСУ Сергій Дейнека, який наразі працює у прикордонних регіонах - Чернігівщині, Сумщині, Харківщині.

"Доповіді розвідок: начальник ГУР МО Кирило Буданов, голова СЗР Олег Іващенко. Окрім планів РФ на полі бою розвідники отримали багато даних щодо стратегії зриву Саміту миру. Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - додав Зеленський.