Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" провели зухвалу диверсію, порушивши роботу управління ФСБ по Брянській області. Вночі було скоєно підпал силового трансформатора, що живить центральну будівлю управління", - йдеться в повідомленні.

На момент проведення диверсії місцеве керівництво ФСБ звітувало перед комісією з Москви про "повний контроль над ситуацією" в регіоні. Після знеструмлення в будівлі виникла паніка. Вся робота з передачі доповідей, зберігання інформації та координації прикордонних операцій була миттєво паралізована.

"Ми довели: поки ФСБ доповідає про "повну безпеку", "Атеш" завдає ударів прямо по їхніх нервових центрах. Їхній контроль — це ілюзія, а їхня безпека — брехня, - наголосили партизани. -Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по інфраструктурі ворога, створюючи нестабільність і дезорганізацію в глибокому тилу".