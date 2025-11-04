Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Війна з Росією Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську

Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську

Марія Науменко
4 листопада, 2025 вiвторок
06:33
Війна з Росією

Партизани провели диверсію в Брянську, під час якої було знеструмлено будівлю місцевого управління ФСБ. За їхніми словами, підпал силового трансформатора стався саме під час перевірки з Москви

Зміст

Про це інформує партизанський рух "Атеш".

"Агенти "Атеш" провели зухвалу диверсію, порушивши роботу управління ФСБ по Брянській області. Вночі було скоєно підпал силового трансформатора, що живить центральну будівлю управління", - йдеться в повідомленні.

На момент проведення диверсії місцеве керівництво ФСБ звітувало перед комісією з Москви про "повний контроль над ситуацією" в регіоні. Після знеструмлення в будівлі виникла паніка. Вся робота з передачі доповідей, зберігання інформації та координації прикордонних операцій була миттєво паралізована.

"Ми довели: поки ФСБ доповідає про "повну безпеку", "Атеш" завдає ударів прямо по їхніх нервових центрах. Їхній контроль — це ілюзія, а їхня безпека — брехня, - наголосили партизани. -Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по інфраструктурі ворога, створюючи нестабільність і дезорганізацію в глибокому тилу".

  • Минулого тижня російські військові зі 115-ї мотострілецької бригади підпалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку підрозділу на штурм під Покровськом.
Теги:
Новини
Україна
Росія
ФСБ
окуповані території
окупанти
Військові новини
