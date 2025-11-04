Знеструмили управління ФСБ під час перевірки з Москви: агенти "Атеш" провели диверсію в Брянську
Партизани провели диверсію в Брянську, під час якої було знеструмлено будівлю місцевого управління ФСБ. За їхніми словами, підпал силового трансформатора стався саме під час перевірки з Москви
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
"Агенти "Атеш" провели зухвалу диверсію, порушивши роботу управління ФСБ по Брянській області. Вночі було скоєно підпал силового трансформатора, що живить центральну будівлю управління", - йдеться в повідомленні.
На момент проведення диверсії місцеве керівництво ФСБ звітувало перед комісією з Москви про "повний контроль над ситуацією" в регіоні. Після знеструмлення в будівлі виникла паніка. Вся робота з передачі доповідей, зберігання інформації та координації прикордонних операцій була миттєво паралізована.
"Ми довели: поки ФСБ доповідає про "повну безпеку", "Атеш" завдає ударів прямо по їхніх нервових центрах. Їхній контроль — це ілюзія, а їхня безпека — брехня, - наголосили партизани. -Ми продовжуємо систематично завдавати ударів по інфраструктурі ворога, створюючи нестабільність і дезорганізацію в глибокому тилу".
- Минулого тижня російські військові зі 115-ї мотострілецької бригади підпалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку підрозділу на штурм під Покровськом.
