Агенти "Атеш" в російській армії спалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку військ на Покровськ
Російські військові зі 115-ї мотострілецької бригади підпалили власну вантажівку, щоб зірвати відправку підрозділу на штурм під Покровськом
Про це інформує партизанський рух "Атеш".
Згідно з повідомленням, агенти руху зі складу 115-ї окремої мотострілецької бригади ЗС РФ, дислокованої в районі Авдіївки, знищили власну вантажівку, дізнавшись про завдання вирушати на штурми під Покровськом.
"Цим актом агенти затримали відправку підрозділу і убезпечили своє життя. Солдати бачать: командування кидає особовий склад на вірну смерть, не даючи ні відпочинку, ні евакуації", - наголосили в "Атеш".
У русі нагадали, що кожен російський військовий "може боротися за своє життя, виходячи з частини".
"Саботаж — найефективніший спосіб уникнути відправки на забій. Закликаємо всіх російських військовослужбовців зробити те саме! Врятуйте своє життя", - закликали партизани.
