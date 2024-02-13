Знищення "шахедів" системою Vampire змінює економічний баланс на нашу користь, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець розповів про американські лазерні системи Vampire, якими Україна почала збивати "шахеди"
Про це він сказав у етері телеканалу "Еспресо".
"Фактично, ця ракета має вартість менше 40 тисяч доларів, це втричі дешевше за "шахед". Тобто, це один з найбільш ефективних засобів знищення "шахедів" по складовій, ефективності, вартості тощо. Коли ми збивали "шахеди" ракетами, це було не зовсім раціонально. З використанням цих систем абсолютно змінюється економічний баланс на нашу користь", - зазначив Згурець.
Він розповів про особливість нових установок, які поставили США Україні.
"Система Vampire - це пускова, на якій розташовані чотири керовані ракети. У ній є потужна оптична станція виявлення, яка приблизно до 40 км може бачити ворожі цілі в гарних умовах. Там є тепловізор і лазерний підсвічувач, який тримає "шахед" на контролі. Ракета наводиться на лазерну точку в "шахеді" та вилітає до цілі", - повідомив він.
Контракт стосовно пускових Vampire був підписаний рік тому. Їх мали поставити до кінця 2023 року. Попередній контракт містив приблизно 13 цих установок, каже Згурець.
"Дальність знищення цілей у межах 5 км гарантована. Насправді боротьба з "шахедами" є важливою складовою нашої протиповітряної оборони. Складова, пов'язана з оснащенням мобільних груп, розширюється і посилюється", - додав він.
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Нещодавно ЗСУ вперше показали знищення "шахеда" системою Vampire, а нацгвардійці ліквідували ворожу вогнеметну систему.
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