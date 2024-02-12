Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Перемога України Переможні новини 718-го дня війни: ЗСУ почали успішно застосовувати новітню антидронову систему, а нацгвардійці спалили ворожий "солнцепьок"
Огляд

Переможні новини 718-го дня війни: ЗСУ почали успішно застосовувати новітню антидронову систему, а нацгвардійці спалили ворожий "солнцепьок"

12 лютого, 2024 понедiлок
20:00
Перемога України переможні новини

ЗСУ вперше показали знищення "шахеда" системою Vampire, нацгвардійці ліквідували ворожу вогнеметну систему, а

Литва продовжила санкції проти громадян РФ ще на рік

12 лютого литовський сейм схвалив пропозицію продовжити ще на рік національні санкції проти російських і білоруських громадян, а також посилити перевірку на в'їзд білорусів у країну. Про це інформує Delfi.

Поправки до закону про обмежувальні заходи були схвалені консенсусом після подання. Тепер це питання обговорюватимуть у комітетах сейму з національної безпеки й оборони та закордонних справ.

Заступник міністра закордонних справ Йонас Сурвіла, пояснив, що причинами продовження санкцій є те, що обставини та геополітична ситуація абсолютно не змінилися з минулого року. Тому, за його словами, важливо й надалі правильно управляти потенційними ризиками для безпеки країни.

"Агресія триває, мирних жителів убивають і вбивають, цивільна інфраструктура зазнає нападів – ви це добре знаєте. Тому у відповідь на війну, що триває, і на те, що ці дії чинять драматичний вплив не тільки на безпеку України, а й на безпеку Європи і нас, ми представляємо цей законопроєкт", - заявив Сурвіла.

ЗСУ успішно застосували нову антидронову систему проти "шахедів”

ЗСУ застосували новий зенітно-ракетний комплекс для знищення безпілотника-камікадзе з лазерним наведенням. Припускають, що це система Vampire, яку розробили спеціально для України.

Протидронова ракетна система VAMPIRE

Фото: L3Harris Technologies


"Після відбиття чергової атаки рашистських дронів-камікадзе 11 лютого 2024 року пресслужба ВМС України опублікувала відео бойової роботи своїх підрозділів протиповітряної оборони, на яких ми можемо побачити дещо незвичне. А саме – що спочатку наші зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, використовуючи невідому оптико-електронну станцію; після цього у російський дрон-камікадзе влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає", – пишуть аналітики Defense Express. Вони підтверджують припущення агенції OSINTtechnical,  це можуть бути  перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS, які мали поставити в Україну торік.

Влучання та збиття рашистського "шахеда" з політною масою аж 240 кілограмів уже є суттєвим досягненням та підтверджує, що Vampire під APKWS є високотехнологічним та водночас відносно дешевим засобом протидії ворожим БПЛА-камікадзе, вважають у Defense Express.

На Рівненщині збудували найпотужніший на заході України завод комбікормів

На Рівненщині готують відкриття найпотужнішого комбікормовий заводу на заході країни, де вироблятимуть кормові добавки для птиці, великої рогатої худоби та свиней. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

 "Команда "Реноме-Євробуд"  спільно з партнерами та Агрокорпорацією "Крупець" уже завершили його будівництво. Тут вироблятимуть розсипчасті та гранульовані комбікорми. А також кормові добавки європейської якості для птиці, великої рогатої худоби та свиней", – розповів Коваль. 

Потужність заводу - 30 тонн в годину. Він укомплектований автоматизованими системами виробництва за європейськими інноваційними технологіями, оснащений сучасним енергоефективним обладнанням. Також будівля має власний склад готової продукції.

"Вдячний бізнесу, що вірить в нашу перемогу і не боїться вкладати кошти в розвиток регіону. Адже поява такого підприємства – це не лише про розвиток тваринництва на Рівненщині, а й про додаткові робочі місця, наповнення бюджетів та розвиток території", – розповів Коваль. 

Концерн Rheinmetall, який постачає боєприпаси Україні, подвоїть потужності

Німецький концерн Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів у Нижній Саксонії. Компанія хоче виробляти до 200 тис. артилерійських снарядів на рік, повідомляє Tagesschau.

Концерн планує подвоїти або навіть потроїти виробничі потужності. Новий об'єкт будується оборонним підрядником Rheinmetall у містечку Унтерлюс між Ганновером і Гамбургом, де компанія вже має виробничі потужності. Зокрема там виготовляють БМП "Пума".

Rheinmetall планує виробляти на новому заводі до 200 тис. артилерійських снарядів на рік. Навіть якби всі ці боєприпаси потрапили в Україну – а це не планується – це покрило б лише чверть тих потреб, про які говорить президент Володимир Зеленський, зазначає німецьке видання.

Нацгвардійці знищили ворожий "солнцепьок"  

Українські нацгвардійці спалили вщент російський ТОС-1А "Солнцепьок" скидом з дрона. Вибух був настільки потужний, що згорів і сам дрон. Про це повідомляє "Військовий кур'єр". 

ТОС-1А "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система калібру 220 мм. Зроблена на шасі танка Т-72. Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3,7 м та вагу 217 кг.

Ці реактивні снаряди складаються з головної частини термобаричної або запалювальної дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна. Заявлено, що ефективна дальність дії ТОС-1А становить приблизно 6 км.

Раніше “Військовий кур’єр” писав, що ЗСУ ефектно вдарили з британської САУ AS-90 по російському складу боєприпасів.

Теги:
Економіка
Технології
ЗСУ
санкції проти Росії
Війна з Росією
Нацгвардiя
безпілотник
новини Рівненщини
Військові новини
зброя для України
втрати окупантів
Читайте також:
Володимир Зеленський
11 лютого, 2024 неділя
Зеленський призначив нових командувачів сухопутних військ, об'єднаних сил, ДШВ і сил ТрО
У РФ набирають обертів протести родичів мобілізованих солдатів
11 лютого, 2024 неділя
Родичі мобілізованих солдатів РФ продовжують протести попри спроби Кремля їх придушити, - ISW
Володимир Єрмаков
12 лютого, 2024 понедiлок
Поліція ідентифікувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста: одного заарештували
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.67
    Купівля 37.67
    Продаж 38.22
  • EUR
    Купівля 40.69
    Продаж 41.5
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, понедiлок
12 лютого
20:00
OPINION
Олег Манчура
Українські діалекти: чи є галицизми "спольщеною святою говіркою"
19:59
Ексклюзив
Микола Княжицький
Польські фермери не мають права викидати на землю український хліб зібраний під кулями й снарядами, - нардеп Княжицький
19:55
санкції проти Росії
Британські компанії експортували до Росії БПЛА та іншого обладнання на $100 млн за 10 місяців минулого року
19:47
збита ракета
Експерти заявили, що РФ вдарила по Україні 7 лютого протикорабельною гіперзвуковою крилатою ракетою "Циркон"
19:27
Володимир Зеленський
Зеленський обговорив з президентом ПАР Рамафосою підготовку до Глобального саміту миру
19:27
Снайпер ЗСУ
Протягом доби Сили оборони відбили 55 атак ворога на восьми напрямках. З них 25 - на Мар'їнському
19:19
Ексклюзив
ЗСУ, мобільні вогневі групи ППО
Defense Express: Rheinmetall передаватиме Україні сотні снарядів у 2024 році
19:06
санкції проти Росії
Рада ЄС прийняла перше рішення щодо передачі російських активів на користь України
19:05
Харківщина. Лікарня
Пошкоджені Росією 865 медичних закладів в Україні повністю або частково відновили, - МОЗ
18:59
вибори до Держдуми
Росіяни планують 17 лютого провести побудинковий обхід на ТОТ стосовно майбутніх псевдовиборів, - Спротив
18:56
Бразильські військові в Амазонці
Конфлікт довкола Гаяни: Бразилія направляє додаткові дві тисячі військових на свій кордон
18:44
штучний інтелект
Через інвестування в ШІ технологічні компанії скоротили 34 тис. робочих місць з початку року, - FT
18:35
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп налаштований вести справи з РФ, якщо стане президентом, - експерт-міжнародник Краєв
18:28
безпілотник, дрон
У Ленінградській області РФ заборонили всі вуличні заходи через загрозу дронів
18:27
Дмитро Лубінець
Лубінець закликав міжнародні медіа не висвітлювати проведення президентських виборів РФ на ТОТ України
18:25
Ексклюзив
Це божевілля може зіграти з РФ злий жарт, - генерал-майор запасу СБУ Ягун про можливий напад на країни Балтії
18:18
Харківщина
У Харкові обстежать усі нафтобази та інші небезпечні обʼєкти на тлі трагедії 10 лютого
18:16
Столипін
Хто такий Столипін та чому його останки пропонують обміняти на українських полонених
18:15
Розкрадання на закупівлі снарядів для ЗСУ: колишнього чиновника Міноборони Лієва взяли під варту з правом вийти під заставу
18:06
OPINION
Віктор Трегубов
Поляки та зерно: сусіди дечого про нас не знають...
18:00
на фото Володимир Зеленський біля телефону
Зеленський на Ставці ухвалив рішення щодо збільшення кількості та спроможностей мобільних груп ППО
17:59
Фінляндія, кордон
Фінляндія має намір посилити контроль розгляду заяв біженців на кордоні
17:40
війна в Україні
РФ зараз займає сильнішу позицію, ніж рік тому, і має перевагу в Україні, – розвідка Норвегії
17:24
Ексклюзив
Непокараний злочин породжує інший злочин: юрист Танасійчук про побиття жінки на Франківщині, яка нібито здавала чоловіків ТЦК
17:24
Ексклюзив
Лиман деокупація
Лиманський напрямок: ситуація спокійніша, але скоріш за все ворог готує новий наступ, - військовий Дібров
17:23
Ексклюзив
Майк Джонсон
"В України є шанс переламати Палату представників США": експерт-міжнародник Краєв про виділення макрофіну
17:23
Оновлено
Володимир Єрмаков
Поліція ідентифікувала двох підозрюваних у вбивстві 17-річного українського баскетболіста: одного заарештували
17:20
СБУ заочно повідомила соратнику Аксьонова про підозру в колабораціонізмі
17:19
опалення
У Первомайському на Харківщині планують відключати воду й тепло населенню за борги
17:07
Дональд Туск
"Є продовольча безпека": Туск на тлі блокування кордону назвав себе проукраїнським політиком
17:02
Оновлено
Зустріч у Києві з командою Міжнародного валютного фонду на чолі з Умою Рамакрішнан
Шмигаль зустрівся з представниками МВФ: обговорили впровадження реформ та фінансування України у 2024 році
16:54
Москва_Кремль
Через зусилля з "демонізації Росії": Москва заборонила 18 британцям в'їзд на територію РФ
16:51
Ексклюзив
Новини Західної України
Польські фермери блокують пункти пропуску: кореспондентка Наталя Стареправо розповіла про ситуацію на кордоні
16:49
"Знищення української та кримськотатарської ідентичності": Суспільне анонсувало докстрічку до 10-ї річниці окупації Криму
16:42
фейк
"У Німеччині формують партизанські загони з українців": черговий фейк роспропаганди
16:37
безробіття
До "Армії відновлення" скерували майже 88 тис. безробітних: скільки їм платять
16:28
Суддя ОАСК Павло Вовк
Суддя Вовк не може здійснювати правосуддя у Верховному Суді
16:19
Зерно
Польща планує перевірити українське зерно, яке прямує транзитом через країну
16:14
Працював "патрульним" в окупантів: експравоохоронцю з Харківщини, який навів ракету на селище Гроза, оголосили другу підозру
16:04
Rheinmetall
Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів: частину з них отримає Україна
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV