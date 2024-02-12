Переможні новини 718-го дня війни: ЗСУ почали успішно застосовувати новітню антидронову систему, а нацгвардійці спалили ворожий "солнцепьок"

Литва продовжила санкції проти громадян РФ ще на рік

12 лютого литовський сейм схвалив пропозицію продовжити ще на рік національні санкції проти російських і білоруських громадян, а також посилити перевірку на в'їзд білорусів у країну. Про це інформує Delfi.

Поправки до закону про обмежувальні заходи були схвалені консенсусом після подання. Тепер це питання обговорюватимуть у комітетах сейму з національної безпеки й оборони та закордонних справ.

Заступник міністра закордонних справ Йонас Сурвіла, пояснив, що причинами продовження санкцій є те, що обставини та геополітична ситуація абсолютно не змінилися з минулого року. Тому, за його словами, важливо й надалі правильно управляти потенційними ризиками для безпеки країни.

"Агресія триває, мирних жителів убивають і вбивають, цивільна інфраструктура зазнає нападів – ви це добре знаєте. Тому у відповідь на війну, що триває, і на те, що ці дії чинять драматичний вплив не тільки на безпеку України, а й на безпеку Європи і нас, ми представляємо цей законопроєкт", - заявив Сурвіла.

ЗСУ успішно застосували нову антидронову систему проти "шахедів”

ЗСУ застосували новий зенітно-ракетний комплекс для знищення безпілотника-камікадзе з лазерним наведенням. Припускають, що це система Vampire, яку розробили спеціально для України.

Фото: L3Harris Technologies



"Після відбиття чергової атаки рашистських дронів-камікадзе 11 лютого 2024 року пресслужба ВМС України опублікувала відео бойової роботи своїх підрозділів протиповітряної оборони, на яких ми можемо побачити дещо незвичне. А саме – що спочатку наші зенітники беруть ворожий "Шахед" на приціл, використовуючи невідому оптико-електронну станцію; після цього у російський дрон-камікадзе влучає реактивний снаряд, після чого "Шахед" зривається в піке і падає", – пишуть аналітики Defense Express. Вони підтверджують припущення агенції OSINTtechnical, це можуть бути перші в публічному доступі кадри бойової роботи ракетних установок Vampire під керовані реактивні снаряди APKWS, які мали поставити в Україну торік.

Влучання та збиття рашистського "шахеда" з політною масою аж 240 кілограмів уже є суттєвим досягненням та підтверджує, що Vampire під APKWS є високотехнологічним та водночас відносно дешевим засобом протидії ворожим БПЛА-камікадзе, вважають у Defense Express.

На Рівненщині збудували найпотужніший на заході України завод комбікормів

На Рівненщині готують відкриття найпотужнішого комбікормовий заводу на заході країни, де вироблятимуть кормові добавки для птиці, великої рогатої худоби та свиней. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

"Команда "Реноме-Євробуд" спільно з партнерами та Агрокорпорацією "Крупець" уже завершили його будівництво. Тут вироблятимуть розсипчасті та гранульовані комбікорми. А також кормові добавки європейської якості для птиці, великої рогатої худоби та свиней", – розповів Коваль.

Потужність заводу - 30 тонн в годину. Він укомплектований автоматизованими системами виробництва за європейськими інноваційними технологіями, оснащений сучасним енергоефективним обладнанням. Також будівля має власний склад готової продукції.

"Вдячний бізнесу, що вірить в нашу перемогу і не боїться вкладати кошти в розвиток регіону. Адже поява такого підприємства – це не лише про розвиток тваринництва на Рівненщині, а й про додаткові робочі місця, наповнення бюджетів та розвиток території", – розповів Коваль.

Концерн Rheinmetall, який постачає боєприпаси Україні, подвоїть потужності

Німецький концерн Rheinmetall почав будувати завод із виробництва снарядів у Нижній Саксонії. Компанія хоче виробляти до 200 тис. артилерійських снарядів на рік, повідомляє Tagesschau.

Концерн планує подвоїти або навіть потроїти виробничі потужності. Новий об'єкт будується оборонним підрядником Rheinmetall у містечку Унтерлюс між Ганновером і Гамбургом, де компанія вже має виробничі потужності. Зокрема там виготовляють БМП "Пума".

Rheinmetall планує виробляти на новому заводі до 200 тис. артилерійських снарядів на рік. Навіть якби всі ці боєприпаси потрапили в Україну – а це не планується – це покрило б лише чверть тих потреб, про які говорить президент Володимир Зеленський, зазначає німецьке видання.

Нацгвардійці знищили ворожий "солнцепьок"

Українські нацгвардійці спалили вщент російський ТОС-1А "Солнцепьок" скидом з дрона. Вибух був настільки потужний, що згорів і сам дрон. Про це повідомляє "Військовий кур'єр".

ТОС-1А "Солнцепьок" – це важка вогнеметна система калібру 220 мм. Зроблена на шасі танка Т-72. Установка використовує термобаричні некеровані реактивні снаряди, які мають довжину 3,7 м та вагу 217 кг.

Ці реактивні снаряди складаються з головної частини термобаричної або запалювальної дії, підривника та твердопаливного реактивного двигуна. Заявлено, що ефективна дальність дії ТОС-1А становить приблизно 6 км.

Раніше “Військовий кур’єр” писав, що ЗСУ ефектно вдарили з британської САУ AS-90 по російському складу боєприпасів.