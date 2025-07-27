Знищено 80 окупантів: 54 та 81 бригади ЗСУ відбили великий штурм росіян у напрямку Сіверська на Донеччині
Військові 54-ї окремої механізованої бригади та 81-ї аеромобільної бригади, які нині діють у складі 11 корпусу, 25 липня відбили великий штурм росіян у напрямку Сіверська на Донеччині
Про це повідомила пресслужба 11 армійського корпусу в коментарі Українській Правді.
Там розповіли, що з 12:50 до 15:00 ворог провів 27 штурмових атак на позиції Сил оборони в районі Верхньокам’янського та Григорівки, залучивши понад 150 окупантів, 6 танків, 3 БТР, 6 МТЛБ, БРЕМ, 12 ЛАТ, 2 багі та 41 мотоцикл.
У результаті військові ЗСУ знищили 80 окупантів, 37 поранили.
"Решта сил ворога продовжує зазнавати втрат у ході боїв 26 липня", - додали в 11 корпусі.
Видання зазначає, що російська армія регулярно тисне на Сіверському напрямку, час від часу проводячи там великі штурми із застосуванням піхоти та техніки. Особливо їхній натиск посилився після втрати сусіднього села Білогорівка у травні-червні 2025-го. Утримання Сіверська дозволяє стримувати наступ росіян на Словʼянськ зі сходу.
За даними УП, з 26 липня оперативно-тактичне угруповання військ "Луганськ" припиняє своє існування в межах корпусної реформи й продовжує діяти у форматі 11 армійського корпусу. Співрозмовники УП на напрямку припускають, що російська армія знала про заплановану зміну формату управління на фронті й намагалася скористатися цим потенційно "слабким місцем", але у неї це не вдалося.
- Наприкінці травня начальник секції оперативного планування штабу 4-го батальйону "Сила свободи" бригади "Рубіж" старший лейтенант НГУ Богдан Пантьо заявив, що противник укомплектував свої сили на дуже високому рівні й нарощує зусилля для захоплення населеного пункту Сіверськ.
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