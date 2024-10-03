Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Зосередили пів мільйона осіб": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко назвав цілі росіян щодо низки обласних центрів
Ексклюзив

"Зосередили пів мільйона осіб": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко назвав цілі росіян щодо низки обласних центрів

Тетяна Нижник
3 жовтня, 2024 четвер
11:07
Війна з Росією окупанти танк

Андрій Риженко - капітан 1 рангу запасу ВМС ЗС України, стратегічний експерт компанії "Соната", заступник начальника штабу ВМС ЗСУ у 2004-2020 роках, прокоментував відхід ЗСУ з Вугледару на інші позиції

Зміст

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо подивитися на загальну картину бойових дій на лінії зіткнення, ми побачимо, що росіяни зараз на півдні та сході зосередили надзвичайно велику кількість військ, яка оцінюється приблизно в півмільйона осіб. Коли починалася широкомасштабна агресія, на 7 різних напрямках було 150 тисяч військових. Зараз на трьох напрямках їх кількість практично в три рази більша. Росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області та наблизитися до таких обласних центрів, як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, щоб регулярно обстрілювати їх з далекобійної артилерії та КАБів на відстані 50-70 км. Це робиться для подальшої дестабілізації соціально-економічної ситуації в Україні та впливу на населення", - заявив капітан запасу ВМС ЗС України.

Враховуючи цей факт, Генеральний штаб Збройних сил України аналізує ситуацію, щоб максимально стримати противника у виконанні стратегічного завдання, зокрема здійснення впливів по обласних центрах, каже Риженко.

"Вугледар — одна з таких точок, яку вони довго намагалися захопити, зосередивши там серйозні сили. Їм вдалося захопити це місто, що є прикрим фактом. Але якщо подивитися на загальну стратегічну картину, це їм дало не дуже багато. Дійсно, була суперечлива інформація щодо ситуації там, але треба довіряти позиції Збройних сил України. Там було дуже складно, оскільки російська армія використовує тактику виснаження, завалюючи ЗСУ великою кількістю засобів ураження, КАБами, артилерією, реактивною артилерією тощо", - резюмував він.

  • 1 жовтня OSINT-портал DeepState заявив, що російські терористи змогли захопити місто Вугледар у Донецькій області. Джерела "Суспільного" в бригаді, що обороняє місто, спростували повну окупацію.

  • Проте 2 жовтня Сили оборони офіційно вийшли з Вугледара Донецької області з метою збереження особового складу та бойової техніки, а також зайняття положення для ведення подальших дій.

Теги:
Україна
Росія
Запоріжжя
Харків
Дніпро
військові
Донбас
російська армія
Суми
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
Вугледар
Читайте також:
Вугледар
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
"У нас просто вже ніким і нічим було воювати, бригада стерлась в нуль": військовий розповів про вихід з Вугледару
Антоніу Гутерреш
Автор Катерина Єсікова
2 жовтня, 2024 середа
Ізраїль оголосив Гутерреша персоною нон грата. Генсек ООН відреагував
Сергій Наєв
Автор Артем Лагутенко
1 жовтня, 2024 вiвторок
"Перш ніж наступати, ми маємо вичерпати ресурси ворога": генерал-лейтенант Наєв про можливість контрнаступу
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.05
    Купівля 41.05
    Продаж 41.52
  • EUR
    Купівля 45.34
    Продаж 46.04
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
3 жовтня
12:13
Динамо, Ліга чемпіонів
"Гоффенгайм" - "Динамо": онлайн-трансляція матчу Ліги Європи
12:12
За допомогою клею та ґрунту: росіяни почали по-новому маскувати міни ПФМ-1 "Пелюстка"
12:02
Сирський відвідав один із найгарячіших напрямків фронту та нагородив воїнів 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади
12:01
OPINION
Плани Заходу: вовки відносно ситі, і вівці відносно цілі
11:45
ПАРЄ
"Нагадувало дієту в Освенцимі": звільнені з полону РФ українці розповіли ПАРЄ про російські тортури
11:42
собаки
Кримінальну відповідальність за тілесні ушкодження, завдані собаками, несе власник тварин, - Верховний Суд
11:40
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 3 жовтня: скільки коштують євро та долар у банках
11:38
Огляд
світ, міжнародний огляд
США повинні підштовхувати Ізраїль та Україну до переговорів, а Росія посилює контроль над Донеччиною. Акценти світових ЗМІ 3 жовтня
11:30
Ексклюзив
Евакуація мирного населення з прикордонних населених пунктів Харківської області на тлі нового наступу Росії
Примусову евакуацію дітей з правобережжя Куп'янської громади завершать найближчим часом, - начальник МВА Беседін
11:11
впо
Мінреінтеграції затвердило методику оцінки потреб ВПО на рівні громад
11:03
На фото: Тарас Тополя
"Будь-хто може спробувати": фронтмен гурту "Антитіла" Тополя зізнався, чи має політичні амбіції
10:50
електроенергія, графіки відключень
У двох регіонах України ввели аварійні графіки вимкнення світла
10:38
Pink Floyd продадуть Sony за $400 млн права на музику, назву та образи
10:37
Укрпошта
Укрпошта запустила голосування за дизайн марки до Дня волонтера
10:25
Затримання дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині
СБУ затримала дезертира, який коригував ворожі удари по Вінниччині і Сумщині
10:19
Ексклюзив
російські війська
"Ворог постійно тисне, на окремих ділянках має просування": МВА про ситуацію на Куп'янському напрямку 
10:13
Оновлено
Удар по Харкову
РФ атакувала Україну "шахедами" та КАБами: у Харкові через удар по багатоповерхівці 12 постраждалих
10:10
якість повітря
У Києві погіршився стан повітря, КМВА радить зачинити вікна та не виходити на вулицю без нагальної потреби
10:04
модуль РЛС із комплексу 55Ж6МЕ "Небо-МЕ"
Сили оборони уразили ракетами ATACAMS російську РЛС "Небо-М"
10:00
OPINION
Аби перемогти у війні, Україна має стати частиною цивілізовано світу
09:50
Еммануель Макрон
"Ми в небезпеці": Макрон закликав терміново реформувати модель економічного зростання Євросоюзу
09:50
OPINION
Урядова демографічна стратегія є. Потрібен закон
09:07
Махачкала, аеропорт
"Для забезпечення безпеки польотів": Росавіація зупинила роботу аеропортів у Казані та Нижньокамську
08:58
Ілюстративне фото
РФ вночі вдарила по селу Черкаська Лозова на Харківщині: троє постраждалих
08:34
ППО
Нічна атака РФ: сили ППО знищили 78 зі 105 безпілотників
08:31
Кір Стармер
"Змусити Brexit відповідати інтересам": прем'єр Британії Стармер заявив про "новий старт" у відносинах з ЄС
08:18
Оновлено
На фронті протягом минулої доби відбулося 142 боєзіткнення: РФ здійснила понад 4 тис. обстрілів України
08:00
OPINION
Вспокійтеся, будь ласка, з тими виборами
07:53
Інфографіка
смерть рашистським окупантам
Армія РФ минулої доби втратила 1150 військових, 6 танків і 37 артсистем
07:42
Марк Рютте
Рютте обговорив із Сікорським необхідність посилення української ППО та логістичного забезпечення ЗСУ
07:40
обстріл, ППО
РФ заявила про знищення над її територією 113 українських БПЛА впродовж ночі
07:35
Анонс
"Динамо"
"Гоффенгайм" - "Динамо": де та коли дивитись матч українців у Лізі Європи
06:54
удар по Бейруту
Ізраїль вдарив по центру Бейрута: щонайменше 6 загиблих
06:45
Дональд Трамп
Прокуратура США представила нові докази проти Трампа щодо спроби зірвати вибори у 2020 році
06:29
Держдеп США
Держдеп США про план перемоги України: "Ми побачили в ньому низку продуктивних кроків"
04:29
речник Держдепу США Метью Міллер
У Держдепі США відреагували на інформацію про розстріл українських військовополонених
03:28
ураган "Хелен"
Ураган Гелен у США: кількість загиблих зросла до щонайменше 189 людей
02:39
ракето-дрон "Паляниця"
У Мінстратегпромі заявили, що планують масштабувати виробництво ракети-дрона "Паляниця"
01:52
Джо Байден
Байден заявив, що не підтримує можливу атаку Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану
00:48
Литва прапор
Розстріл росіянами українських військовополонених: МЗС Литви викликало посла РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV