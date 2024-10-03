"Зосередили пів мільйона осіб": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко назвав цілі росіян щодо низки обласних центрів

Про це він розповів у етері телеканалу "Еспресо".

"Якщо подивитися на загальну картину бойових дій на лінії зіткнення, ми побачимо, що росіяни зараз на півдні та сході зосередили надзвичайно велику кількість військ, яка оцінюється приблизно в півмільйона осіб. Коли починалася широкомасштабна агресія, на 7 різних напрямках було 150 тисяч військових. Зараз на трьох напрямках їх кількість практично в три рази більша. Росіянам поставлено завдання максимально захопити територію Донецької області та наблизитися до таких обласних центрів, як Запоріжжя, Дніпро, Суми, Харків, щоб регулярно обстрілювати їх з далекобійної артилерії та КАБів на відстані 50-70 км. Це робиться для подальшої дестабілізації соціально-економічної ситуації в Україні та впливу на населення", - заявив капітан запасу ВМС ЗС України.

Враховуючи цей факт, Генеральний штаб Збройних сил України аналізує ситуацію, щоб максимально стримати противника у виконанні стратегічного завдання, зокрема здійснення впливів по обласних центрах, каже Риженко.

"Вугледар — одна з таких точок, яку вони довго намагалися захопити, зосередивши там серйозні сили. Їм вдалося захопити це місто, що є прикрим фактом. Але якщо подивитися на загальну стратегічну картину, це їм дало не дуже багато. Дійсно, була суперечлива інформація щодо ситуації там, але треба довіряти позиції Збройних сил України. Там було дуже складно, оскільки російська армія використовує тактику виснаження, завалюючи ЗСУ великою кількістю засобів ураження, КАБами, артилерією, реактивною артилерією тощо", - резюмував він.