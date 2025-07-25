"ЗСУ довелося відступати на Сумщині через відсутність оборонних споруд": ЦПД попередив про новий фейк РФ

Про це пише Центр протидії дезінформації.

"Російська пропаганда знову розганяє фейкове TikTok-відео нібито військового 71-ї бригади ЗСУ, який розповідає, що його підрозділу начебто довелося відступати в Сумській області через відсутність оборонних споруд", – зазначають у повідомленні.

Таке відео росіян має ознаки використання штучного інтелекту, про що свідчить неприродна міміка, мінімальні рухи губами, відсутність кліпання очима. Також "військовий" не має шефронів на камуфляжі.

"Наразі окупанти не просуваються на Сумському напрямку. Про це, зокрема, напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський", – наголосив ЦПД.