"ЗСУ довелося відступати на Сумщині через відсутність оборонних споруд": ЦПД попередив про новий фейк РФ
Російська пропаганда поширює фейкове відео, що Збройним силам нібито довелося відступати із Сумської області через відсутність оборонних споруд
Про це пише Центр протидії дезінформації.
"Російська пропаганда знову розганяє фейкове TikTok-відео нібито військового 71-ї бригади ЗСУ, який розповідає, що його підрозділу начебто довелося відступати в Сумській області через відсутність оборонних споруд", – зазначають у повідомленні.
Таке відео росіян має ознаки використання штучного інтелекту, про що свідчить неприродна міміка, мінімальні рухи губами, відсутність кліпання очима. Також "військовий" не має шефронів на камуфляжі.
"Наразі окупанти не просуваються на Сумському напрямку. Про це, зокрема, напередодні повідомив президент України Володимир Зеленський", – наголосив ЦПД.
- Кремлівська пропаганда розповсюджує фейк, нібито українські військовослужбовці після звільнення з російського полону зазнають кримінальних переслідувань за дезертирство.
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