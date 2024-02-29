ЗСУ ліквідували заступника командира російського військпідрозділу та ще 18 окупантів унаслідок удару в Оленівці на Донеччині
Збройні Сили України за допомогою українських реактивних систем залпового вогню завдали ракетного удару по скупченню російських військ в Оленівці Донецької області
Про це повідомляє Генштаб.
За попередніми даними, внаслідок удару ліквідували 19 російських окупантів, зокрема заступника командира російського військового підрозділу. Також 12 загарбників поранено, зокрема командира цього підрозділу.
- У четвер, 29 лютого, Повітряні сили України знищили черговий російський винищувач Су-34.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе