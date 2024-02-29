Повітряні сили знищили російський Су-34 на Східному напрямку

Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

"Сьогодні, 29 лютого, - дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака", - йдеться у повідомленні.

За словами командувача, Повітряні сили ліквідували винищувач на Східному напрямку.