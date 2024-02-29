Повітряні сили знищили російський Су-34 на Східному напрямку
У четвер, 29 лютого, Повітряні сили України знищили черговий російський винищувач Су-34
Про це повідомив командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
"Сьогодні, 29 лютого, - дата, що випадає раз на чотири роки, але уже звичний для росіян день із втратою чергового літака", - йдеться у повідомленні.
За словами командувача, Повітряні сили ліквідували винищувач на Східному напрямку.
- 27 лютого Повітряні сили ЗСУ збили два російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на Східному напрямку впродовж дня.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 38.11 Купівля 38.11Продаж 38.66
- EUR Купівля 41.24Продаж 42.05
- Актуальне
- Важливе