ЗСУ мають успіхи на Харківському напрямку, РФ перевіряє реакцію України на Донеччині: ISW оцінив ситуацію на фронті
Українські військові мають успіхи на фронті у Харківській області. Натомість окупанти здійснили чотири механізовані атаки на Донеччині, щоб перевірити реакцію ЗСУ
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня, показують, що українські сили відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук’янців - на північний схід від Липців і на північ від Харкова.
Один російський мілблогер стверджував, що російські сили нібито витісняють ЗСУ з позицій у висотних будинках поблизу стадіону та Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська, хоча ISW не спостерігає візуального підтвердження того, що російські сили діють у цих двох районах.
Крім цього, нещодавно російські війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Так, вони не досягли значних успіхів, проте перевіряли реакцію України після боїв на Харківському напрямку.
На кадрах, опублікованих 27 і 28 травня, видно, що російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки на схід від Часового Яру, на схід від Новопокровського, біля Новомихайлівки, в Старомайорському.
- За добу 27 травня на російсько-українському фронті Сили оборони відмінусували ще десятки одиниць техніки російських окупантів та 1460 військових армії РФ.
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