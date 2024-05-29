ЗСУ мають успіхи на Харківському напрямку, РФ перевіряє реакцію України на Донеччині: ISW оцінив ситуацію на фронті

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Геолокаційні кадри, опубліковані 28 травня, показують, що українські сили відновили позиції вздовж смуги на південний схід від Лук’янців - на північний схід від Липців і на північ від Харкова.

Один російський мілблогер стверджував, що російські сили нібито витісняють ЗСУ з позицій у висотних будинках поблизу стадіону та Вовчанського агрегатного заводу на півночі Вовчанська, хоча ISW не спостерігає візуального підтвердження того, що російські сили діють у цих двох районах.

Крім цього, нещодавно російські війська здійснили чотири механізовані атаки силами ротних і менших підрозділів на кількох оперативних напрямках у Донецькій області. Так, вони не досягли значних успіхів, проте перевіряли реакцію України після боїв на Харківському напрямку.

На кадрах, опублікованих 27 і 28 травня, видно, що російські війська проводять посилені взводні механізовані атаки на схід від Часового Яру, на схід від Новопокровського, біля Новомихайлівки, в Старомайорському.