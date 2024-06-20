ЗСУ отримали комплектуючі, які раніше вилучили з підпільних складів на Київщині
Збройним Силам України передали понад 3,5 тисячі комплектуючих для військової техніки вартістю 13,3 мільйона гривень, які раніше вилучили з підпільних складів на Київщині
Про це інформують СБУ та Нацполіція.
Вказано, що українській армії передали запчастин та комплектуючих до ракетної та артилерійської техніки, ЗРК, систем ППО, пристроїв спостереження та прицілів на суму 13,3 мільйона гривень. Це вже друга передана партія. Попередня, яку військові отримали в серпні 2023 року, містила 80 двигунів до броньованих машин і танків.
Усе це обладнання було вилучено з двох підпільних ангарів, які правоохоронці виявили на Київщині.
"За даними слідства, нелегальні склади належали топменеджменту місцевої компанії, яка займається торгівлею спеціалізованим обладнанням для ракетно-артилерійського озброєння та бронетехніки. Фігуранти планували продати комплектуючі як необліковану продукцію без внесення даних до звітної документації", - йдеться у повідомленні.
Розслідування у межах кримінального провадження за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) триває.
- У серпні 2023 року Служба безпеки України викрила українських бізнесменів, які намагалися продати партію танкових двигунів для ЗСУ утричі дорожче. Схему своєчасно заблокували і тим самим запобігли розтраті бюджетних грошей в особливо великих розмірах.
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