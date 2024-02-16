За час повномасштабного вторгнення ЗСУ знищили понад 400 тис. окупантів

Про це 16 лютого повідомляє Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.02.24 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 400 300 (+1210)

танків ‒ 6465 (+23)

бойових броньованих машин ‒ 12 129 (+39)

артилерійських систем – 9641 (+21)

РСЗВ – 984 (+0)

засобів ППО ‒ 671 (+0)

літаків – 332 (+0)

гелікоптерів – 325 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7408 (+4)

крилатих ракет ‒ 1895 (+13)

кораблів/катерів ‒ 25 (+0)

підводних човнів - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 12 716 (+25)

спеціальної техніки ‒ 1528 (+4).

Зведення Генштабу: ЗСУ тримають оборону попри спроби росіян оточити Авдіївку

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку ЗСУ відбили 3 атаки ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 6 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка та Веселе Донецької області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 10 атак противника неподалік Богданівки, Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 28 атак ворога в районах Авдіївки, Ласточкиного та ще 5 атак неподалік Первомайського та Невельського Донецької області. Згідно з прийнятим рішенням, відбувається планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.

На Мар’їнському напрямку українські воїни продовжують стримувати противника поблизу Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 34 атаки.

На Новопавлівському напрямку нашими ЗСУ відбили 3 атаки ворога південніше Пречистівки та в районі Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 3 безуспішні штурми.

Армія РФ завдала 34 ракетних та 85 авіаційних ударів по Україні

Протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 34 ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 114 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Авіаційних ударів зазнали: Охрімівка, Мала Вовча, Нестерне, Бударки, Чорне, Колодязне, Іванівка Харківської області; Стельмахівка, Новолюбівка, Білогорівка Луганської області, Терни, Новосадове, Іванівське, Часів Яр, Костянтинівка, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новоселівка Перша, Очеретине, Бердичі, Орлівка, Ласточкине, Георгіївка, Водяне, Шевченко, Старомайорське Донецької області; Новодарівка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

ЗСУ уразили 3 райони зосередження особового складу та артилерійський засіб ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 12 районах зосередження особового складу противника. Також, наприкінці минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 3 районах зосередження особового складу, 1 артилерійському засобу, 1 складу боєприпасів, 1 радіолокаційній станції противника.