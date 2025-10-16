ЗСУ відкинули росіян поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, - DeepState

За Одесою слідкуватиме генерал СБУ: хто такий Сергій Лисак, який очолив новостворену міську військову адміністрацію

Путін перед собою ставить дві мінімальні цілі для закінчення війни, - політолог Денисенко

У Міненерго запевнили, що опалювальний сезон розпочнеться планово, але не все так просто. Еспресо розібралося, чи можуть увімкнути опалення раніше, якщо похолодає, і як рахуватимуть субсидії