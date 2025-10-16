ЗСУ відкинули росіян поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру, - DeepState
У середу, 15 жовтня, українські воїни провели вдалі контрнаступальні дії та відкинули російських загарбників на Добропільському напрямку
Про це повідомляє інформаційний OSINT-проєкт DeepState.
"Сили оборони України відкинули ворога поблизу Нового Шахового та Кучерового Яру", - йдеться у повідомленні OSINT-ерів про ситуацію на Донеччині.
Водночас інформації щодо просування російських загарбників за цю добу - немає.
- З початку доби 15 жовтня на українсько-російському фронті зафіксували 154 бої, росіяни здійснили 42 штурми на Покровському напрямку.
