З початку доби на фронті відбулися 99 боїв: Сили оборони зупинили 26 атак на Покровському напрямку

Про це у зведенні станом на 16:00 повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від російських артилерійських обстрілів постраждали прикордонні райони нашої країни, зокрема населені пункти Студенок, Чуйківка, Стара Гута Сумської області. Також ворог завдав авіаудару по місту Суми.

Ситуація на основних напрямках

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворожа авіація завдала шість авіаударів, загалом скинувши 12 керованих авіаційних бомб. Також ворог здійснив 121 обстріл, зокрема п’ять — із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські військові відбили вісім штурмів ворога поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Кам’янки, Кутьківки та у напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки. Ще два бойові зіткнення тривають дотепер.

На Куп'янському напрямку противник із початку доби один раз атакував в районі населеного пункту Степова Новоселівка.

На Лиманському напрямку українські підрозділи відбили шість атак у районах населених пунктів Греківка, Колодязі, Новоселівка та Дерилове. Дві атаки тривають дотепер.

На Слов’янському напрямку українські воїни відбили п’ять ворожих атак — підрозділи окупантів намагаються просунутися в районах населених пунктів Серебрянка, Ямпіль, Дронівка, Виїмка та Федорівка. Два бойові зіткнення тривають.

На Краматорському напрямку відбувся один бій, ворог здійснював наступальні дії у напрямку Предтечиного.

На Костянтинівському напрямку російські окупанти 19 разів штурмували позиції наших захисників у районах населених пунктів Плещіївка, Щербинівка, Клебан-Бик, Олександро-Калинове та Русин-Яр. Українські підрозділи відбили 15 атак, ще три бойові зіткнення тривають.

На Покровському напрямку з початку доби окупанти здійснили 31 атаку на позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія. Українські захисники вже відбили 26 атак.

На Олександрівському напрямку загарбники 17 разів намагалися прорватися на позиції українських військ поблизу населених пунктів Зелений Гай, Іванівка, Олександроград, Січневе, Соснівка, Олексіївка, Новомиколаївка, Новогригорівка, Малинівка та Полтавка. П’ять боїв тривають дотепер.

На Оріхівському напрямку противник чотири рази наступав у районах населених пунктів Кам’янське, Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку українські захисники відбили три атаки окупантів. Авіація загарбника завдала ударів авіабомбами по населених пунктах Нововоронцовка, Апостолове та Радушне.