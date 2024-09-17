ЗСУ відновили положення біля Торського на Донеччині, - DeepState
У понеділок, 16 вересня, стало відомо, що українські воїни відновили позиції біля Торського Донецької області
Про це повідомляють аналітики DeepState.
"Сили Оборони України відновили положення біля Торського", - йдеться у повідомленні.
Водночас російські окупанти просунулись біля Колесниківки, Невського, Новосадового, Новогродівки, в Гродівці та Желанному Першому.
- Від початку 16 вересня на фронті між двома арміями відбулося 153 бойових зіткнення. Російські окупанти найбільше атакують на Курахівському напрямку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.24 Купівля 41.24Продаж 41.69
- EUR Купівля 45.7Продаж 46.38
- Актуальне
- Важливе