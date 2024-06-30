"Звичайна рутинна робота Сил оборони": речник ВМС ЗСУ Плетенчук про вибухи в окупованому Криму
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Сили оборони в першу чергу намагаються знищити систему управління військами окупантів у Криму
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Підсумки роботи Сил оборони по російських військових обʼєктах в Криму ми побачимо згодом. Зараз не варто розголошувати всі деталі, оскільки противник теж використовує цю інформацію для координації, розвідки та управління військами. Втім варто наголосити, що система військових обʼєктів РФ в тимчасово окупованому Криму доволі складна. Саме тому, Сили оборони мають достатньо роботи щодо знищення цих обʼєктів. Ця робота продовжується. І ми говоримо не те, що про перспективу, а просто про звичайну рутинну роботу", - Плентенчук.
За словами речника, Сили оборони постійно працюють над знищенням системи управління ворога в Криму.
"В якийсь момент ця рутинна робота набирає критичний результат для окупантів й система відмовить. В першу чергу, це стосується управління військами. Це важливий елемент для будь-якої армії. Для Сил оборони дуже важливо знищити систему управління військами окупантів в тимчасово окупованому Криму", - додав він.
- 27 червня кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони України здійснили атаку на інтернет-провайдерів Росії в тимчасово окупованому Криму. Місцева "влада" попередила населення півострова про можливі проблеми з доступом до інтернету
- 27 червня у Севастополі пів години тривала повітряна тривога, перекрили рух Кримський мостом. Також у місті припинив рух морський і наземний громадський транспорт
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 40.34 Купівля 40.34Продаж 40.85
- EUR Купівля 43.22Продаж 43.97
- Актуальне
- Важливе