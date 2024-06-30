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Ексклюзив

"Звичайна рутинна робота Сил оборони": речник ВМС ЗСУ Плетенчук про вибухи в окупованому Криму

30 червня, 2024 неділя
10:55
Війна з Росією Крим, Севастополь, Бельбек

Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук повідомив, що Сили оборони в першу чергу намагаються знищити систему управління військами окупантів у Криму

Зміст

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Підсумки роботи Сил оборони по російських військових обʼєктах в Криму ми побачимо згодом. Зараз не варто розголошувати всі деталі, оскільки противник теж використовує цю інформацію для координації, розвідки та управління військами. Втім варто наголосити, що система військових обʼєктів РФ в тимчасово окупованому Криму доволі складна. Саме тому, Сили оборони мають достатньо роботи щодо знищення цих обʼєктів. Ця робота продовжується. І ми говоримо не те, що про перспективу, а просто про звичайну рутинну роботу", - Плентенчук.

За словами речника, Сили оборони постійно працюють над знищенням системи управління ворога в Криму.

"В якийсь момент ця рутинна робота набирає критичний результат для окупантів й система відмовить. В першу чергу, це стосується управління військами. Це важливий елемент для будь-якої армії. Для Сил оборони дуже важливо знищити систему управління військами окупантів в тимчасово окупованому Криму", - додав він.

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Теги:
Росія
Крим
російська армія
ЗСУ
окуповані території
окупанти
Військові новини
Кримський міст
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