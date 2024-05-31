Звільнений з полону військовий розповів про журналіста Хилюка, з яким був у РФ в одній камері

Про це повідомив один із звільнених українських військових із полону РФ, який був із журналістом в одній камері, передає УНІАН.

"Я просидів з Хилюком практично 11 місяців пліч-о-пліч в одній камері. Дмитро Хилюк з агентства УНІАН. І передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання, і каже, що живий. Сподівається на те, що його звільнять", - розповів українець.

У коментарі інформаційному агентству мати журналіста Галина сказала, що отримала від військового "найкращу вісточку у світі".

"Почуття змішані: і почуття невимовної радості, і суму, і тривоги, і шоку. Це по мені все видно. Два роки й три місяці нічого про дитину не знаю. А сьогодні якусь крупинку інформації дізналися. Малесеньку. Зовсім неконкретну. Але й то, на серці трішки радісніше", - розповіла вона.