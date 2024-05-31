Звільнений з полону військовий розповів про журналіста Хилюка, з яким був у РФ в одній камері
Викрадений росіянами понад 2 роки тому кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк сподівається на своє звільнення
Про це повідомив один із звільнених українських військових із полону РФ, який був із журналістом в одній камері, передає УНІАН.
"Я просидів з Хилюком практично 11 місяців пліч-о-пліч в одній камері. Дмитро Хилюк з агентства УНІАН. І передає батькам своїм і брату всі найкращі вітання, і каже, що живий. Сподівається на те, що його звільнять", - розповів українець.
У коментарі інформаційному агентству мати журналіста Галина сказала, що отримала від військового "найкращу вісточку у світі".
"Почуття змішані: і почуття невимовної радості, і суму, і тривоги, і шоку. Це по мені все видно. Два роки й три місяці нічого про дитину не знаю. А сьогодні якусь крупинку інформації дізналися. Малесеньку. Зовсім неконкретну. Але й то, на серці трішки радісніше", - розповіла вона.
- Кореспондент УНІАН Дмитро Хилюк перебуває в полоні РФ з березня 2022 року. Офіційний статус журналіста - цивільний заручник, а не військовополонений. Таких людей мають віддавати поза обмінами, але росіяни цього не роблять. РФ викрала Хилюка 3 березня 2022 року в Козаровичах на подвір’ї власного будинку. Спочатку ворог утримував кореспондента на території окупованого Димера, а потім - вивіз до СІЗО в Росію.
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