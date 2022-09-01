Війни проти Грузії та України більш ніж достатньо, щоб заборонити візовий режим ЄС з Росією, - Кулеба

Про це він розповів в інтервʼю Радіо Свободи в етері телеканалу "Еспресо".

"Заборона візового режиму з РФ є питанням самоповаги європейців до себе. Оскільки ми знаємо уявлення про Європу, які домінують в російському суспільстві, що в Європі все погано, а європейське суспільство просто деградує. Проте зараз дуже важливо, щоб деякі європейські країни позбулися ілюзій щодо російського суспільства", - пояснив Кулеба

Міністр МЗС переконаний, що візовий режим між ЄС та РФ має бути заборонений.

"Угода про спрощене оформлення віз між ЄС та РФ діє з 2007 року. З 2007 року Росія розпочала війну проти Грузії та України, переслідує та вбиває власну опозицію. Тому заяви Франції та Німеччини про те, що не можна забороняти візовий режим для росіян для того, щоб працювала трансформативна сила не мають підґрунтя. Можливо вже варто реально дивитись на речі. Не Путін вбиває українських громадян, а росіяни. І більшість росіян підтримують російського президента", - додав він.

28 серпня видання Financial Times повідомило, що міністри закордонних справ країни Євросоюзу мають намір призупинити угоду про спрощений візовий режим з Росією.

Німеччина та Франція напередодні зустрічі міністрів закордонних справ ЄС виступили проти повної заборони на видачу шенгенських віз росіянам

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