Про це повідомили під час пресконференції за результатами зустрічі держсекретар США Ентоні Блінкен і голова МЗС Японії Йошімаса Хаяші, передає Укрінформ.

"Ми стоїмо разом з Україною проти війни президента Путіна, що загрожує принципам, які лежать в основі міжнародного порядку, заснованого на правилах – включно з тим, що всі нації повинні мати можливість визначати власний шлях, а також мати право на суверенітет, незалежність і територіальну цілісність", - йдеться у заяві Блінкена.

Також він наголосив, що коли нації тримаються разом, вони стають міцнішими.

Хаяші, зі свого боку підтвердив, що агресія РФ проти України "розхитує основи міжнародного порядку".

Він зауважив, що під час зустрічі в Вашингтоні сторони зайняли спільну позицію, що РФ вдається до "безрозсудної ядерної риторики та атак на цивільну інфраструктуру". Крім того, за його словами, Вашингтон і Токіо зійшлися на необхідності "продовжувати рішучу підтримку Україні".

Водночас Хаяші підкреслив, що Японія і США поділяють спільну стурбованість у зв’язку з посиленням співробітництва між Китаєм і Росією.

Під час зустрічі сторони обговорили й інші питання, у тому числі ситуацію безпеки в Тихоокеанському регіоні, підтримку демократичних цінностей та прав людини, захисту верховенства права у світі, подолання глобальних викликів.

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