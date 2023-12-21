Війну треба перенести якомога ближче до Кремля, - очільник СБУ анонсував нові "сюрпризи" для росіян
Глава СБУ Василь Малюк заявив, що спецслужба постійно намагається перенести війну якомога ближче до Кремля. Також очільник заявив про нові "сюрпризи" для ворога
Про це він сказав у інтерв'ю Politico.
"Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога", - сказав Малюк.
За його словами, цілі матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на окупованій території України, ймовірно, залишаться в центрі уваги. Потім плануються атаки через кордон.
"СБУ завдає цілеспрямованих точкових ударів. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні та наближає нашу Перемогу", - зазначив Малюк.
- Служба безпеки України у понеділок, 11 грудня, у коментарі для ЗМІ наголосила, що деталі спецоперації з ліквідації екснардепа-зрадника Іллі Киви, до якої, ймовірно, причетна СБУ, стануть відомими після перемоги України.
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