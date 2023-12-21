Війну треба перенести якомога ближче до Кремля, - очільник СБУ анонсував нові "сюрпризи" для росіян

Про це він сказав у інтерв'ю Politico.

"Ми не можемо розголошувати наші плани. Вони повинні залишатися шоком для ворога. Готуємо сюрпризи. Окупанти повинні розуміти, що сховатися не вийде. Ми всюди знайдемо ворога", - сказав Малюк.

За його словами, цілі матеріально-технічного забезпечення та військові засоби на окупованій території України, ймовірно, залишаться в центрі уваги. Потім плануються атаки через кордон.

"СБУ завдає цілеспрямованих точкових ударів. Ми жалимо ворога голкою прямо в серце. Кожна наша спецоперація переслідує конкретну ціль і дає свій результат. Усе це в комплексі ускладнює можливості РФ для ведення війни в Україні та наближає нашу Перемогу", - зазначив Малюк.