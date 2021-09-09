Вийшла на пікет щодо підтримки кримських татар: у Москві заарештували активістку

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Тверський районний суд столиці РФ Москви заарештував активістку Ганну Кречетову на 16 діб за одиночний пікет на підтримку нещодавно затриманих кримських татар.

Як зазначається, адміністративний арешт 50-річній активістці призначили за статтею про повторне порушення правил проведення пікетів.

За відомостями картки справи, 6 вересня Кречетова вийшла на одиночний пікет до будівлі Адміністрації президента Росії в Москві.

Жінка тримала плакат з написом "Не можна переслідувати цілі народи" на підтримку кримських татар, заарештованих того ж дня в анексованому Криму.

Суд зауважив, що захід потребував узгодження. Активістка не визнала провину.

Нагадаємо, російський окупаційний "суд" у Сімферополі взяв під варту заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова до 4 листопада. Також суд заарештував Азіза і Асана Ахтемових.

Федеральна служба безпеки Росії заявила, що вибух газопроводу в окупованому Криму в серпні 2021 року нібито був організований української розвідкою, а також залучалися кримчани Асан і Азіз Ахтемови й заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу Наріман Джелялов.

ФСБ Росії показала відеофрагменти допитів із нібито зізнанням фігурантів "справи" про диверсію на газопроводі в окупованому Криму Асана й Азіза Ахтемових.

Захист заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова подав апеляцію на рішення окупаційного "суду", який відправив його під варту.

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