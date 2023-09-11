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Вийшов перший тизер фільму "Аквамен і загублене королівство"

11 вересня, 2023 понедiлок
14:17
Культура

Компанія DC випустила тизер до фільму "Аквамен і загублене королівство" - перша стрічка про цього супергероя стала найкасовішою в історії компанії

Тизер можна подивитись на YouTube-каналі компанії.

Новий фільм нам розповість про історію Чорної Манти - пірата, одержимого помстою Аквамену за смерть власного батька.

"Не зумівши перемогти Аквамена з першого разу, Чорна Манта, досі керований потребою помститися за смерть свого батька, не зупиниться ні перед чим, щоб знищити супергероя раз і назавжди. Цього разу Чорна Манта більш грізний, ніж будь-коли раніше, адже тепер він володіє силою міфічного Чорного Тризуба. Щоб перемогти його, Аквамен звернеться до свого ув’язненого брата Орма, колишнього короля Атлантиди, щоб створити неймовірний союз. Разом вони повинні відкласти свої сварки, щоб захистити своє королівство та врятувати сім’ю Аквамена і весь світ від незворотного знищення", - йдеться в описі до стрічки.

Режисерами "Аквамена" стали Джеймс Ван та виконавець головної ролі Джейсон Момоа. У стрічці також з'явиться Ембер Херд у ролі принцеси Мери, Патрік Вілсон у ролі брата Аквамена, Орма, та Ніколь Кідман у ролі Атланни.

У світовий прокат фільм вийде вже 20 грудня цього року.

Кіно
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