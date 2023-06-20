Вийшов перший тизер серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"

Тизер опубліковано у twitter компанії.

Майбутній серіал розповість глядачам про одного з персонажів "Ходячих мерців", Деріла Діксона, який неочікувано для себе опиняється у постапокаліптичній Франції й тепер має відшукати шлях додому.

"Деріл от-от стане рибою, яку викинуло на берег...", - йдеться в описі тизеру, в якому герой без свідомості пливе на човні посеред океану.

Daryl is about to be a fish out of water...



Did you catch the #DarylDixon tease during #DeadCity? pic.twitter.com/0Am5RFL76v — The Walking Dead (@WalkingDead_AMC) June 19, 2023

Нова стрічка має стати п’ятим спін-офом і загалом шостим серіалом у всесвіті "Ходячих мерців".