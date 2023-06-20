Вийшов перший тизер серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"
Компанія АМС випустила перший тизер серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон", який стане черговим спін-офом до кінофраншизи
Тизер опубліковано у twitter компанії.
Майбутній серіал розповість глядачам про одного з персонажів "Ходячих мерців", Деріла Діксона, який неочікувано для себе опиняється у постапокаліптичній Франції й тепер має відшукати шлях додому.
"Деріл от-от стане рибою, яку викинуло на берег...", - йдеться в описі тизеру, в якому герой без свідомості пливе на човні посеред океану.
Нова стрічка має стати п’ятим спін-офом і загалом шостим серіалом у всесвіті "Ходячих мерців".
- Цього травня телестудія AMC також презентувала тизер ще одного спін-офу серіалу "Ходячі мерці", що отримав назву "Мертве місто"
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.78
Купівля 36.78Продаж 37.36
-
EUR
Купівля 40.21Продаж 40.99
- Актуальне
- Важливе