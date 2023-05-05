AMC випустила тизер нової частини "Ходячих мерців"
Телестудія AMC презентувала тизер нового спін-офу серіалу "Ходячі мерці: мертве місто"
Тизер телестудія опублікувала у твіттері.
Новий серіал з кіновсесвіту "ходячих" матиме назву "Ходячі мерці: мертве місто". Дії розгортатимуться у Нью-Йорку, пройшло вже більше ніж 10 років з початку зомбі-апокаліпсиса. Прем'єра запланована на 18 червня цього року.
"Довіра – це те, що потрібно заслужити. Ніган і Меггі повертаються та прямують до Нью-Йорка", - пише AMC.
Оригінальний серіал "Ходячі мерці" закінчився у 2022 році на 11 сезоні. Після цього творці і анонсували новий спін-оф про Нью-Йорк.
У кіновсесвіті "ходячих" також існують серіали "Бійтесь ходячих мерців" та "Ходячі мерці: світ за межами".
Паралельно зараз відбуваються зйомки нових серіалів про Ріка та Мішон, а також про Деріла Діксона, який відправиться у Париж.
- У березні телестудія АМС оголосила, що нова частина серіалу "Ходячі мерці" вийде вже цього літа.
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