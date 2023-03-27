Новий сезон "Ходячих мерців" стартує 18 червня
Телемережа АМС оголосила, що нова частина серіалу "Ходячі мерці" вийде вже цього літа - прем'єра запланована на 18 червня
Про це пише Collider.
Спінофф має назву "Ходячі мерці: Мертве місто", телемережа анонсувала новий сезон на фестивалі WonderCon 2023. Зазначається, що серіал стартує одразу після фіналу попереднього сезону.
Також стало відомо, що новий сезон буде присвячено персонажам Меггі та Нігану.
Шоуранер серіалу Скотт М. Ґімпл заявляє, що нова частина "Ходячих мерців" здивує глядача найжахливішими зомбі за час існування проєкту.
"Це одні з найдивовижніших, найогидніших, найжахливіших мерців, яких я бачив за всю історію шоу. Цілком можливо, що вас знудить", - коментує він.
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