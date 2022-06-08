Вийшов перший трейлер нової частини відеогри Call of Duty
Розробники презентували перший трейлер нової частини культової відеогри Call of Duty під назвою Modern Warfare II
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Дія сюжетної кампанії розгортається через три роки після подій Modern Warfare. Сюжет відбувається навколо глобального конфлікту, пов'язаного з терористами, які хочуть атакувати США.
Події гри проходитимуть у Європі, Сході та Мексиці. Фанати зможуть побачити вже відомих героїв серії. Мова йде про Прайса, Мактавіша, Гоуста і Газа.
Перший трейлер Call of Duty: Modern Warfare II
Офіційно гра вийде 28 жовтня на PC, PlayStation та Xbox. Передзамовлення відкриті на сервісах Steam, PS Store та Xbox Store.
Ціна Call of Duty: Modern Warfare II складає $70.
Повноцінний показ геймплею та сюжетної кампанії очікується на Summer Game Fest, який пройде вже завтра, 9 червня.
- У жовтні 2019-го стало відомо, що в новій частині "Call of Duty" з'явилась локація Downtown Donetsk зі стадіоном, подібним на "Донбас-Арену".
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