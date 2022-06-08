Про це повідомляє Еспресо.TV.

Дія сюжетної кампанії розгортається через три роки після подій Modern Warfare. Сюжет відбувається навколо глобального конфлікту, пов'язаного з терористами, які хочуть атакувати США.

Події гри проходитимуть у Європі, Сході та Мексиці. Фанати зможуть побачити вже відомих героїв серії. Мова йде про Прайса, Мактавіша, Гоуста і Газа.

Перший трейлер Call of Duty: Modern Warfare II

Офіційно гра вийде 28 жовтня на PC, PlayStation та Xbox. Передзамовлення відкриті на сервісах Steam, PS Store та Xbox Store.

Ціна Call of Duty: Modern Warfare II складає $70.

Повноцінний показ геймплею та сюжетної кампанії очікується на Summer Game Fest, який пройде вже завтра, 9 червня.

У жовтні 2019-го стало відомо, що в новій частині "Call of Duty" з'явилась локація Downtown Donetsk зі стадіоном, подібним на "Донбас-Арену".

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