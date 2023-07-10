Вийшов трейлер фільму Рідлі Скотта "Наполеон" з Хоакіном Феніксом у головній ролі
Вийшов трейлер історичного фільму Рідлі Скотта "Наполеон" - роль французького полководця зіграє Хоакін Фенікс. Сама стрічка вийде у прокат 22 листопада
Його опублікувала Apple TV.
Сценарій до стрічки написав Девід Скарпа, а дружину Наполеона, Жозефіну, зіграє Ванесса Кірбі, відома за серіалом "Корона" та стрічкою "Ціна правди".
"Фільм - це оригінальний і особистий погляд на походження Наполеона та його стрімке, безжальне сходження на місце імператора, яке розглядається крізь призму його залежних і часто нестабільних стосунків із дружиною та єдиним справжнім коханням, Жозефіною", - йдеться в описі.
У фільмі глядачам розкажуть про знамениті битви Наполеона, його невпинні амбіції та вражаючий стратегічний розум полководця та "військового фантазера".
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