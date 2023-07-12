Вийшов трейлер фільму "Вонка" з Тімоті Шаламе в головній ролі

Трейлер опублікувала Warner Bros. на YouTube.

Стрічка заснована на дитячій книзі Роанальда Дала та стане пріквелом до вже відомого фільму "Чарлі та шоколадна фабрика".

"Вонка" розповідає дивовижну історію про те, як найбільший у світі винахідник, чарівник і виробник шоколаду став тим улюбленим Віллі Вонкою, якого ми знаємо сьогодні", - йдеться в описі.

В прокат стрічка вийде 14 грудня, режисером стане Пол Кінг, відомий завдяки своїй роботі над "Паддінгтоном", а продюсуватиме стрічку Девід Хейман, який працював над "Гаррі Поттером". Головну роль зіграє Тімоті Шаламе, якого глядачі вже знають за ролями в "Інтерстелларі", "Назви мене своїм ім'ям" та "Дюні".

"З Тімоті Шаламе в головній ролі це неймовірно яскраве видовище на великому екрані познайомить глядачів з молодим Віллі Вонкою, який переповнений ідеями та сповнений рішучості змінювати світ. Він доведе, що найкращі речі в житті починаються з мрії, і якщо вам пощастило зустріти Віллі Вонку, значить все можливо", - обіцяють автори.