Вийшов трейлер мінісеріалу "Континенталь: зі світу Джона Віка"

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Як зазначено в синопсисі, мінісеріал, що складається з трьох частин, досліджуватиме походження легендарного готелю для вбивць "Континенталь", центрального елемента всесвіту Джона Віка, "очима та діями молодого Вінстона Скотта, якого затягують у пекло Нью-Йорка 1970-х років". Герой зіткнеться з минулим, яке він, як гадав, залишив позаду.

"Вінстон прокладає смертоносний шлях через таємничий підземний світ готелю, намагаючись захопити готель, де він зрештою посяде свій майбутній трон", – йдеться в описі.