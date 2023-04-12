Вийшов трейлер мінісеріалу "Континенталь: зі світу Джона Віка"
Американський стрімінговий сервіс Peacock презентував трейлер мінісеріалу "Континенталь: зі світу Джона Віка", прем’єра якого відбудеться у вересні
Трейлер можна переглянути на Youtobe-каналі Rotten Tomatoes
Як зазначено в синопсисі, мінісеріал, що складається з трьох частин, досліджуватиме походження легендарного готелю для вбивць "Континенталь", центрального елемента всесвіту Джона Віка, "очима та діями молодого Вінстона Скотта, якого затягують у пекло Нью-Йорка 1970-х років". Герой зіткнеться з минулим, яке він, як гадав, залишив позаду.
"Вінстон прокладає смертоносний шлях через таємничий підземний світ готелю, намагаючись захопити готель, де він зрештою посяде свій майбутній трон", – йдеться в описі.
- "Континенталь" (The Continental) – майбутній американський мінісеріал, який стане приквелом до кінофраншизи "Джон Вік ". Шоуранерами та сценаристами проєкту стали Грег Кулідж та Керк Ворд. Прем'єра трисерійного мінісеріалу відбудеться у вересні 2023 року, у США – на стримінговій платформі Peacock, в інших країнах світу (крім Ізраїлю та Середнього Сходу) – на платформі Prime Video.
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