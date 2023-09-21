Вийшов трейлер нової частини "Голодних ігор"

Трейлер опублікувала компанія Lionsgates Movies.

Події фільму відбудуться за 64 роки до подій першої стрічки, коли Кітніс Евердін, головна героїня саги, взяла участь у Голодних іграх.

Фільм розповість нам про молодого Кріолана Сноу - останню надію своєї родини та майбутнього диктатора Панема.

"Ви дізнаєтесь про молодого Коріолана, який є останньою надією колись гордої сім’ї Сноу, яка втратила милість у післявоєнному Капітолії. Оскільки його засоби до існування знаходяться під загрозою, Сноу неохоче призначають наставником Люсі Ґрей Берд, учасниці зі збіднілого 12 округу. Але після того, як чарівність Люсі Ґрей зачаровує глядачів Панему, Сноу бачить можливість змінити їхні долі. Оскільки все, над чим він працював, висить на волосині, Сноу об’єднується з Люсі, щоб змінити шанси у грі на їхню користь. Борючись зі своїми інстинктами як добра, так і зла, Сноу вирушає в гонку з часом, щоб вижити та дізнатися - він стане співучим птахом чи змією", - йдеться у синопсисі.

Роль Кріолана Сноу виконає Том Бліт, Люсі зіграє Рейчел Зеглер. Прем'єра стрічки у світовому прокаті відбудеться 17 листопада 2023 року. Фільм знято за однойменним роман Сюзанни Коллінз.