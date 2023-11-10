Вийшов український трейлер фільму Pixar "Думками навиворіт 2". Прем'єру заплановано на червень 2024-го

Про це повідомляє ITC.

"Думками навиворіт 2" стане продовженням оскароносного мультфільму Pixar 2015-го року, знятий режисером Пітом Доктером.

Оригінальний мультфільм розповідав про 11-річну дівчинку Райлі та її п’ять емоцій — Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. У продовженні очікується, що під час святкування свого 13-го дня народження дівчинка зустрічає шосту помаранчеву емоцію — Тривогу, яку зіграє Мая Гоук, відома за ролями у стрічках "‎Дивні дива", "Маленькі жінки".

Прем'єра другої частини фільму очікується у червні 2024-го.

"‎Думками навиворіт" заробив $858 млн у світовому прокаті, а на премії "‎Оскар" у 2016-му році його відзначили як найкращий анімаційний фільм. Глядачі і критики високо оцінили фільм. Продовження мультфільму анонсували у 2022 році на Disney D23 Expo.

Режисером "Думками навиворіт 2" є Келсі Манн, а сценаристкою залишилась Мег Лефов.