Вийшов український трейлер фільму Pixar "Думками навиворіт 2". Прем'єру заплановано на червень 2024-го
Анімаційний фільм Pixar "Думками навиворіт 2" вийде у червні 2024 року із новим персонажем - тривожною емоцією
Про це повідомляє ITC.
"Думками навиворіт 2" стане продовженням оскароносного мультфільму Pixar 2015-го року, знятий режисером Пітом Доктером.
Оригінальний мультфільм розповідав про 11-річну дівчинку Райлі та її п’ять емоцій — Радість, Печаль, Огиду, Страх і Гнів. У продовженні очікується, що під час святкування свого 13-го дня народження дівчинка зустрічає шосту помаранчеву емоцію — Тривогу, яку зіграє Мая Гоук, відома за ролями у стрічках "Дивні дива", "Маленькі жінки".
Прем'єра другої частини фільму очікується у червні 2024-го.
"Думками навиворіт" заробив $858 млн у світовому прокаті, а на премії "Оскар" у 2016-му році його відзначили як найкращий анімаційний фільм. Глядачі і критики високо оцінили фільм. Продовження мультфільму анонсували у 2022 році на Disney D23 Expo.
Режисером "Думками навиворіт 2" є Келсі Манн, а сценаристкою залишилась Мег Лефов.
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