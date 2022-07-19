Війська Білорусі проводять ротації поблизу українського кордону, ведеться розвідка
Збройні сили Білорусі проводять ротації військ, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону
Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.
"На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів збройних сил Республіки Білорусь, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. У прикордонних районах ведеться повітряна розвідка безпілотниками", - йдеться в повідомленні.
Також зберігається загроза ракетних та авіаційних ударів з території і повітряного простору Білорусі.
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