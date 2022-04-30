English Львів Головна
ua ru
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Війська РФ оптимізовують свою роботу, скорочують лінії постачання та спрощують управління, - розвідка Великої Британії

Війська РФ оптимізовують свою роботу, скорочують лінії постачання та спрощують управління, - розвідка Великої Британії

30 квітня, 2022 субота
09:48
війна з Росією окупанти танк

Війська РФ оптимізовують свою роботу, географічно зосередивши бойову міць, скоротивши лінії постачання та спростивши управління

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Водночас Росія все ще має значні проблеми. Військові змушені об’єднуватися та передислоковуватися через невдалі наступи на північному сході України.

Багато з цих підрозділів, ймовірно, страждають від ослабленого морального духу.



Залишаються також недоліки російської тактичної координації. Відсутність навичок та непостійна повітряна підтримка не дозволили Росії повністю використати свою бойову масу, попри локальні покращення.

  • Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки ЗСУ повідомило, що російсько-окупаційні сили використовують склади боєприпасів у невизнаному Придністров'ї для контрабанди зброї.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
 
Новини
розвідка
окупанти
Велика Бритаія
Читайте також:
27 квітня, 2022 середа
Директорка Маріупольського краєзнавчого музею здала окупантам безцінні картини Куїнджі та Айвазовського, - радник мера Маріуполя
Кислиця
28 квітня, 2022 четвер
Росія скликає засідання Радбезу ООН через "західні фейки" про Україну, – Кислиця
вибух ракети Alpha
28 квітня, 2022 четвер
Потрапляння по інфраструктурних об'єктах. Російські ракети вдарили по Фастову на Київщині
Київ
+10°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 31.05
    Купівля 31.05
    Продаж 32.05
  • EUR
    Купівля 32.54
    Продаж 33.68
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, субота
30 квітня
10:28
ЗСУ разом з нацгвардійцями знищили понад 30 одиниць російської техніки на одному з Ізюмських напрямів
10:25
окупанти
Українців попереджають про можливі провокації окупантів під час поминальних днів
10:10
Російський винищувач Су-34
З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила 23 200 військових, 1008 танків та 190 літаків
09:40
Рашисти обстріляли евакуаційні автобуси та волонтерів у Попасній
09:31
Ексклюзив
Херсон не бере гуманітарки Росії
Орки на Херсонщині пробують створити вертикаль влади та призначають своїх "смотрящих", - Юрій Соболевський, перший заступник голови Херсонської облради
09:24
суд гаага
Малюська розповів, коли чекати на перші вироки для російських воєнних злочинців
09:12
Біла Церква. Обстріли
Окупанти вранці обстріляли Дніпропетровську область, - голова облради Микола Лукашук
09:00
діти війна жертви
З початку повномасштабної війни проти України росіяни вбили 219 дітей
08:50
Власник нічного клубу в Маріуполі Михайло Пуришев організував конвої для евакуації 200 людей, - CNN
08:39
Бундестаг
У бундестазі однопартійці Шредера вимагають дипломатичної ізоляції РФ
08:30
Санкції проти Росії
Німеччина підтримала заборону імпорту з Росії урану для АЕС, - Politico
08:02
пожежа
У Росії на Сахаліні спалахнула пожежа на електростанції
07:33
Генштаб ЗСУ
РФ нарощує темпи наступу та веде обстріли на всіх напрямках, над Затокою ворог провів повітряну розвідку, - Генштаб ЗСУ
07:12
Олаф Шольц
Шольц був вимушений повертався з Японії через Аляску та Північний полюс, аби оминути повітряний простір РФ
06:44
Генасамблея ООН
Стало відомо, хто замінить Росію в Раді з прав людини ООН
06:22
Сергій Лавров
Скасування санкцій, російська мова, демілітаризація: Лавров перерахував умови, які РФ висуває на переговорах з Україною
06:16
Біла Церква. Обстріли
На Донеччині рашисти вбили двох цивільних, ще четверо отримали поранення, - голова ОВА
05:57
віза
Білий дім може спростити отримання віз "високоосвіченим росіянам", щоб послабити РФ, — Bloomberg
05:44
Укрзалізниця дизель-поїзд
Укрзалізниця призначила додаткові евакуаційні рейси на 30 квітня
05:32
коронавірус
Понад два роки з COVID-19: у Польщі в середині травня скасують стан епідемії коронавірусу
05:17
Запорізька АЕС
Росатом намагається взяти під повний контроль Запорізьку АЕС, – МАГАТЕ
04:57
SpaceX успішно вивела на орбіту ще 53 супутники Starlink
04:36
Panzerhaubitzen 2000
Німеччина розглядає можливість передачі Україні гаубиць Panzerhaubitzen 2000, - Welt
04:15
Ощадбанк
Ощадбанк попередив клієнтів про листи від шахраїв
03:57
Нідерланди-Україна
До України приїде 30 нідерландських поліцейських для розслідування воєєних злочинів РФ
03:42
Джо Байден
Байден про вбитого росіянами американського солдата: "Це дуже сумно. Він залишив маленьку дитину"
03:23
Ільхам Алієв
Президент Азербайджану заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України
03:05
У Харкові сильна пожежа в районі Салтівки, - ЗМІ
02:45
Білорусь звинуватила Литву в "таємному будівництві ядерних могильників"
02:23
Військові навчання ЗСУ
США розпочали додаткову підготовку українських військових у Німеччині
01:53
На півдні українські захисники знищили станцію радіоелектронної боротьби противника
01:38
дощ
Саудівська Аравія планує "засіювати" хмари, щоб збільшити кількість опадів
01:21
Олена Зеленська
Справжня мета росіян – це геноцид та знищення українців, - Олена Зеленська
01:06
Мелітополь
У Мелітополі з 1 травня окупанти хочуть ввести в готівковий обіг рублі, - Запорізька ОВА
01:00
затримання злочинця
В Україні затримано одного з найвідоміших злодіїв в законі, що тісно співпрацював з криміналітетом Росії
00:40
У зоні ООС українські захисники відбили 14 ворожих атак та знищили 11 танків та 7 безпілотників
00:37
збили ворожий літак
Повітряні сили ЗСУ протягом доби знищили 1 літак та 9 дронів ворога
00:35
Речник Пентагону Джон Кірбі під час брифінгу в Пентагоні у Вашингтоні, п'ятниця, 29 квітня
"Можемо говорити про розбещеність Путіна", - речник Пентагону
00:25
За добу оперативно-тактичне угруповання "Схід" знищило 173 окупантів та 4 танки
00:14
Саймон Ковені
Ірландія заморозила 1,2 млдр євро активів Росії і може передати їх для відновлення України
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV