Війська РФ оптимізовують свою роботу, скорочують лінії постачання та спрощують управління, - розвідка Великої Британії
Війська РФ оптимізовують свою роботу, географічно зосередивши бойову міць, скоротивши лінії постачання та спростивши управління
Про це повідомляє розвідка Великої Британії.
Водночас Росія все ще має значні проблеми. Військові змушені об’єднуватися та передислоковуватися через невдалі наступи на північному сході України.
Багато з цих підрозділів, ймовірно, страждають від ослабленого морального духу.
Залишаються також недоліки російської тактичної координації. Відсутність навичок та непостійна повітряна підтримка не дозволили Росії повністю використати свою бойову масу, попри локальні покращення.
- Нагадаємо, нещодавно Головне управління розвідки ЗСУ повідомило, що російсько-окупаційні сили використовують склади боєприпасів у невизнаному Придністров'ї для контрабанди зброї.
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