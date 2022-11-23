Війська РФ за добу втратили 410 осіб загиблими, 2 танки та 5 ББМ
З початку повномасштабного вторгнення в Україну окупанти втратили 85 410 осіб загиблими, 2897 танків, 278 літаків та 261 гелікоптер
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook.Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 2897 (+2) од,
- бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од,
- артилерійських систем – 1887 (+5) од,
- РСЗВ – 395 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 209 (+0) од,
- літаків – 278 (+0) од,
- гелікоптерів – 261 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),
- крилаті ракети ‒ 480 (+0),
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,
- спеціальна техніка ‒ 161 (+0).
Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.
- Нагадаємо, 23 листопада Генштаб повідомив, що на Запоріжжі ЗСУ знищили комплекс С-300 та блокпост окупантів, поранені понад 80 росіян
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