Війська РФ за добу втратили 410 осіб загиблими, 2 танки та 5 ББМ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ у facebook. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 23.11 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 85410 (+410) осіб ліквідовано,

танків ‒ 2897 (+2) од,

бойових броньованих машин ‒ 5832 (+5) од,

артилерійських систем – 1887 (+5) од,

РСЗВ – 395 (+0) од,

засоби ППО ‒ 209 (+0) од,

літаків – 278 (+0) од,

гелікоптерів – 261 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1537 (+0),

крилаті ракети ‒ 480 (+0),

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4396 (+3) од,

спеціальна техніка ‒ 161 (+0).

Найбільших втрат ворог зазнав на Авдіївському, Бахмутському та Лиманському напрямках.

Нагадаємо, 23 листопада Генштаб повідомив, що на Запоріжжі ЗСУ знищили комплекс С-300 та блокпост окупантів, поранені понад 80 росіян

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