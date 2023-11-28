Військова Пташка та народ Польщі: очільник УГКЦ Святослав вручив відзнаки священномученика Омеляна Ковча

Про це повідомив сайт УГКЦ.

Цьогорічними лауреатами стали військовослужбовиця Національної гвардії України, парамедик, учасниця оборони Маріуполя Катерина Поліщук ("Пташка"); польський народ в особі Президента Республіки Польща Анджея Дуди (відзнака буде вручена окремо); капелан Сергій Дмитрієв (“Падре”); військовослужбовець ЗСУ, колишній імам Саїд Ісмагілов; капелан, священик УГКЦ Юрій Логаза; пастор, єпископ протестантської Церкви Божої України Геннадій Мохненко.

Відзнаки лауреатам вручили: глава УГКЦ Блаженніший Святослав, голова Комітету вшанування священномученика Омеляна Ковча Іван Васюник і члени комітету.

Святослав наголосив, що цьогорічні лауреати продемонстрували героїчну людяність під час війни.

"Ми вшанували молоду дівчину - "Пташку", яку сьогодні знає весь український народ. Ми вшанували польський народ - не державу, не інституцію, а звичайних людей, які спонтанно відчинили свої домівки для українців. Ми вшанували військових капеланів різних Церков, навіть різних релігій, які подібно, як отець Омелян Ковч, серед пекла війни бачать Бога і на нього вказують нашим військовослужбовцям. Ми пишаємося, що справа отця Омеляна продовжується, а це означає, що Україна перемагає", - ствердив Предстоятель.

Омелян (Еміліан) Ковч - священномученик УГКЦ, праведник України. Як капелан Української галицької армії завжди перебував із вояками на передовій, щоб підтримати їх морально та й фізично. У парафіях, де служив, він одразу брався за організацію громадського та культурного життя парафіян, проводив прощі та євхаристійні здвиги (собори) навіть у час радянської окупації. Комітет із вшанування пам’яті Омеляна Ковча засновано у 2010 році.