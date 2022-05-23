Військові Нової Зеландії навчатимуть бійців ЗСУ користуватись гаубицями L119

Про це передає Голос Америки.

"Нову Зеландію спеціально попросили надати навчальну групу для цієї мети", - сказала прем'єр-міністерка Джасінда Ардерн.

Інструктори перебуватимуть у Великій Британії до кінця липня, де вони мають підготувати 230 українських військовослужбовців.

Командувач сил оборони маршал авіації Кевін Шорт заявив, що кожному екіпажу буде потрібно тиждень на оволодіння технікою.

"Направлення військ для навчання українських солдатів є продовженням пропорційної відповіді Нової Зеландії на вторгнення Росії", - сказав речник міністерства закордонних справ Джеррі Браунлі.