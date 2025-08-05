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"У іноземців є привілей піти, коли їм заманеться": що притягує натовпи латиноамериканців в бригаду "Хартія"

Альона Мишакова
5 серпня, 2025 вiвторок
18:42
Військові новини

Відьмо – американець в іспаномовному підрозділі "Гуахіро" 13-ї бригади оперативного призначення "Хартія". Чоловік в Україні вже близько року і чотирьох місяців, але приєднався до "Хартії" лише нещодавно

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До цього іноземець служив у Інтернаціональному легіоні, після чого повернувся у США, де його і застало повідомлення рекрутера "Гуахіро".

"Мені написали, що я підходжу, і запропонували приєднатися. Спочатку сумнівався і навіть пропустив свій перший рейс, але потім все ж прилетів. І не шкодую", — каже Еспресо Відьмо.

Відьмо

Військового досвіду чоловік до України не мав, а на питання, чому вирішив брати участь у війні, відповідає, що просто хотів іншого життя. 

"У США я багато переїжджав, але не відчував себе на своєму місці. Там відбувається багато політичних речей. В Україні ж я відчув, що можу бути корисним. Я справді хочу, щоб Україна перемогла. Мене вражає, що навіть під час війни країна працює: економіка функціонує, армія тримається, зберігає дисципліну. Я думаю, Україна дійсно має в собі щось унікальне", – каже воїн.

У "Хартії" працює шість перекладачів іспанської

Алекс — один із них. Чоловік працює рекрутером в підрозділі іспаномовних бійців "Гуахіро", він також організовує бійцям onboarding (процес інтеграції в підрозділ), вирішує їх побутові питання, допомагає патронатній службі.

Підрозділ "Гуахіро" створили навесні 2025, тоді ж відбулось вручення бойового прапору і розроблена символіка, в основі якої орел, символ Колумбії, який зробили подібним до символіки "Хартії". "Гуахіро" складається виключно із іспаномовних бійців, здебільшого латиноамериканців, а в більшості колумбійців.

Гуахіра – це регіон у Колумбії, а словом гуахіро називається його житель. Своє ж ім’я підрозділ отримав на честь позивного першого колумбійця, якого втратила бригада "Хартія".

Мотивація їхати в Україну

За словами Алекса, серед іспаномовних бійців, які їдуть в Україну воювати, більшість є колумбійцями. Причина цього – громадянська війна, яка почалась у в Колумбії у 1964 році. Це призвело до того, що в країні сформувались цілі покоління військових, для яких збройні сили – єдиний соціальний ліфт. 

Водночас багато хто із них не може служити в колумбійській армії. Нинішній президент Колумбії - соціаліст, а збройні сили країни були треновані США, і тому військові там мають більш капіталістичні погляди. Позаяк служити в армії, де головнокомандувач - соціаліст, для них не варіант, а війна в Україні є хорошим шансом досягнути найбільшого професійного успіху як військовий.

Інша мотивація — гроші. Колумбійці сприймають службу в армії як роботу і їдуть сюди за зарплатою. Алекс каже, що декому досить побути в Україні п'ять місяців, щоб зароблених грошей вистачило на житло вдома.

фото: "Хартія"

"Ще одна важлива причина: Україна – це Європа. Через Україну вони можуть після свого контракту залишитися працювати в десь в іншій країні Європи", – зазначає рекрутер.

На питання, чи є тенденція серед бійців "Гуахіро" приїжджати воювати проти Росії "за ідею", Алекс пояснює, що колумбійці здебільшого погано налаштовані до соціалізму й комунізму, бо соціалістична Венесуела спонсорувала дії ліворадикальних повстанських угрупованнь FARC і ELN проти проти Колумбії. Тому для колумбійців Венесуела, Китай, Росія, Радянський Союз стоять в одній лінії, і це також впливає на те, чому вони їдуть в Україну.

За словами Алекса, серед бійців-колумбійців багато хто є релігійним і для них важливо "бути на правильній стороні історії". В іспанській мові є слова "matar" і "asesinar", що обоє означають "вбивати", але мають різну конотацію. Бійці кажуть, що вони приїхати сюди не asesinar – холоднокровно вбивати, а matar – вбивати заради захисту.

Як рекрутують іноземців

Рекрутер пояснює, що для пошуку новобранців найкраще працюють особисті рекомендації.

"Наші іспаномовні побратими кажуть: "Мій знайомий хоче приїхати". І для нас найкраще співпрацювати саме з такими людьми. Їм друзі можуть допомогти, розказати все, вони вже наперед знають, як працювати в нашому підрозділі", — розповідає Алекс.

Коли в "Хартію" потрапляє контакт іноземця, що хоче доєднатись до "Гуахіро", починається процес. Із людиною спілкуються, дізнаються про попередній (не)бойовий досвід, стан здоров'я, наявність кримінального минулого і мотивацію приїхати в Україну. Після наступних скринінгів, майбутній боєць приїжджає в Україну і підписує контракт. Водночас беруть на службу не всіх — громадяни Венесуели, дуже юні чи з серйозними захворюваннями в "Гуахіро" не потраплять. 

"Наші контакти вже літають між іноземцями, вони дзвонять і кажуть, що хочуть у нас служити", — каже рекрутер бригади "Хартія" і підмічає, що не малу роль відіграють відео в ТікТок, які публікують бійці і які приваблюють їх же земляків.

Як "Хартія" сформувала цілий підрозділ виключно з іспаномовних бійців

Алекс каже, цьому посприяла інфраструктура для іспаномовних в бригаді: перекладачі, інструктори — люди, які говорять іспанською мовою і розуміють їхній менталітет. 

"А ще "Хартія" не кидає людей на м’ясо, і вони це знають", — зауважує чоловік.

Водночас на системному рівні проблеми з рекрутингом іноземців залишаються. Алекс додає, що попри велику кількість іноземців в лавах Силах оборони України, досі нормально не функціонує система проходженням ними медкомісій. Наприклад, для МСЕК потрібна реєстрація у сімейних лікарів, яких у іноземців часто просто не існує. 

Бійці "Гуахіро" служать стрільцями, мінометниками, але поки що не операторами дронів — для цього треба добре володіти українською, щоб чітко передавати інформацію.

Рекрутер каже, що "Хартія" приваблює не лише рекрутів з Латинської Америки. Європейці і американці також йдуть у бригаду, але їх мотивація інша: це не гроші, а воєнний досвід.

фото: "Хартія"

У іноземців є привілей піти, коли їм заманеться

Алекс наголошує, попри інтерес іноземців у ЗСУ, це обов'язок українців захищати свою держави, а ще розуміти, що в армії будуть всі. 

"Якщо українець прийшов в армію, це надовго. Іноземці ж можуть розірвати контракт після шести місяців несення служби, вони мають привілей піти, коли їм заманеться.

Крім того, ситуація може змінитись: перестануть їхати нові люди, а ті, хто є, будуть звільнятися, або ж їх країні закриють в'їзд до ЄС. Статись може, що завгодно. Покладатись лише на іноземців, робити ставку тільки них неправильно. Вони можуть приходити до нас одразу групами і групами йти, а це моментально підриває боєздатність підрозділу", — каже Алекс.

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