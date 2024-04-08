У Міноборони створили аудиторський комітет, до якого долучаться аудитори з країн НАТО

Наказ про його створення підписав міністр оборони України Рустем Умєров, повідомили в міністерстві.

До складу комітету увійшли сертифіковані внутрішні аудитори з держав-членів НАТО та України з досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.

Як пояснили в Міністерстві оборони, новий комітет створили для консультацій і розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міноборони. Він має на меті підсилити функцію внутрішнього аудиту, а водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал.

"Створення аудиторського комітету – це можливість залучити до роботи у сфері внутрішнього аудиту визнаних іноземних партнерів. Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме "запобіжником" від політичного втручання. Такий крок свідчить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.

Довідково. До складу аудиторського комітету Міністерства оборони України ввійшли: