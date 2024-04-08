У Міноборони створили аудиторський комітет, до якого долучаться аудитори з країн НАТО
При Міністерстві оборони України створили новий координаційний дорадчий орган для департаменту внутрішнього аудиту – аудиторський комітет
Наказ про його створення підписав міністр оборони України Рустем Умєров, повідомили в міністерстві.
До складу комітету увійшли сертифіковані внутрішні аудитори з держав-членів НАТО та України з досвідом надання послуг із внутрішнього аудиту.
Як пояснили в Міністерстві оборони, новий комітет створили для консультацій і розгляду питань, пов’язаних із провадженням діяльності з внутрішнього аудиту, підготовки рекомендацій щодо вдосконалення його роботи в Міноборони. Він має на меті підсилити функцію внутрішнього аудиту, а водночас буде органом, який розбудовуватиме його функціонал.
"Створення аудиторського комітету – це можливість залучити до роботи у сфері внутрішнього аудиту визнаних іноземних партнерів. Міноборони запросило до комітету фахівців, які мають належну експертизу, репутацію, авторитет, навички й досвід. Орган слугуватиме "запобіжником" від політичного втручання. Такий крок свідчить про нашу готовність до впровадження найвищих міжнародних стандартів", – зазначив заступник міністра оборони Юрій Джигир.
Довідково. До складу аудиторського комітету Міністерства оборони України ввійшли:
- Франсуа Готьє – керівник служби зовнішнього нагляду штаб-квартири НАТО (м. Брюссель)
- Джозеф Інгігнолі – аналітик/оцінювач наглядових програм офісу генерального інспектора департаменту оборони США
- Джон Чесшир – керівник компанії з внутрішнього аудиту JC Audit Training Ltd (м. Оксфорд), член міжнародного інституту внутрішніх аудиторів
- Манфред ван Кестерен – міжнародний експерт з державного внутрішнього фінансового контролю в рамках програми EU4PFM в Україні
- Руслана Рудницька – українська експертка національних та міжнародних проєктів під егідою Міністерства фінансів України та Рахункової палати
- Також до аудиторського комітету входять заступник міністра оборони Юрій Джигир і держсекретарка Міноборони Людмила Дараган.
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