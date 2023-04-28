Військові обʼєкти та енергетична інфраструктура України - пріорітетні цілі для РФ, - Ігнат
Речник Командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат розповів, що Росія далі намагається знищити енергетичну інфраструктуру та військові обʼєкти України
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"
"Всі цілі для Російської Федерації є накреслені на картах. Для них існують певні списки пріоритетних цілей, які вони намагаються знищити. Одні з них важливі, інші надважливі. Продовжують вони цілити в обʼєкти критичної інфраструктури. Не відмовляться вони знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Також військові обʼєкти України теж будуть для них в пріоритетних цілях", - пояснив Ігнат.
- Російські військові у ніч на 28 квітня атакували територію України 23 крилатими ракетами Х-101/Х-555. 21 з них, а також два дрони збили ЗСУ
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