Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо"

"Всі цілі для Російської Федерації є накреслені на картах. Для них існують певні списки пріоритетних цілей, які вони намагаються знищити. Одні з них важливі, інші надважливі. Продовжують вони цілити в обʼєкти критичної інфраструктури. Не відмовляться вони знищувати нашу енергетичну інфраструктуру. Також військові обʼєкти України теж будуть для них в пріоритетних цілях", - пояснив Ігнат.