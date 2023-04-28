Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

"Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зауважив він.

Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".