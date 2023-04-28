ЗСУ знищили 21 із 23 російських крилатих ракет, які атакували Україну вночі
Російські військові у ніч на 28 квітня атакували територію України 23 крилатими ракетами Х-101/Х-555. 21 з них, а також два дрони, вдалося збити ЗСУ
Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.
"Близько 4-ї години ранку російські окупанти атакували Україну із літаків стратегічної авіації Ту-95 району Каспійського моря. Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня", - зауважив він.
Цілі знищено у зонах відповідальності повітряного командування "Центр", повітряного командування "Схід" та повітряного командування "Південь".
- У ніч з 27 на 28 квітня жителі Полтавської, Черкаської, Дніпропетровської та Миколаївської областей чули вибухи. В Умані Черкаської області російська ракета влучила у багатоповерхівку, 5 постраждалих. Унаслідок удару РФ по Дніпру загинула молода жінка та 3-річна дитина.
- У Києві та області цієї ночі також прогриміли вибухи. Під час атаки на Україну в повітряному просторі Києва сили протиповітряної оборони збили 11 ворожих ракет і два дрони.
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